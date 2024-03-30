Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kematian Tragis Raja Majapahit Gegara Bisul

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |03:14 WIB
Kematian Tragis Raja Majapahit Gegara Bisul
Ilustrasi Raja Jayanegara (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Raja Jayanegara, seorang Raja Majapahit yang diyakini memiliki jimat kebal senjata tajam harus meninggal secara tragis karena bisul.

Raja Jayanegara sedianya naik takhta setelah kematian ayahnya, Raja Wijaya. Namun, kenaikan Jayanegara ke takhta tidak disambut baik oleh rakyat dan pengikut di istana karena ia adalah anak dari selir, dianggap tidak pantas menjadi raja.

Ditambah dengan perilaku buruk Jayanegara semakin merusak reputasinya. Sebagai seorang raja, ia kerap melecehkan dayang-dayang istana dan bahkan istri-istri abdi dalem, termasuk istri dari Ra Tanca.

Peristiwa tragis itu bermula ketika Raja Jayanegara mengalami sakit bisul yang cukup parah. Hal itu mengganggu aktivitas sehari-harinya dan membuatnya kesulitan berjalan.

Melihat penderitaan Raja Jayanegara, Gajah Mada memanggil tabib Ra Tanca untuk menyembuhkan penyakit bisul sang raja. Namun, tanpa disadari, Ra Tanca memiliki dendam pribadi terhadap Raja Jayanegara.

Ra Tanca segera mempersiapkan peralatan operasi, yang sebenarnya akan digunakan untuk mengakhiri hidup Raja Jayanegara. Dengan cerdik, Ra Tanca meminta Raja Jayanegara melepaskan jimat kebalnya sebelum operasi dilakukan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/337/3151990/komisi_x-jADE_large.jpg
Anggota Komisi X DPR Minta Proyek Penulisan Sejarah Sebaiknya Dihentikan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement