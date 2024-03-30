Kematian Tragis Raja Majapahit Gegara Bisul

JAKARTA - Raja Jayanegara, seorang Raja Majapahit yang diyakini memiliki jimat kebal senjata tajam harus meninggal secara tragis karena bisul.

Raja Jayanegara sedianya naik takhta setelah kematian ayahnya, Raja Wijaya. Namun, kenaikan Jayanegara ke takhta tidak disambut baik oleh rakyat dan pengikut di istana karena ia adalah anak dari selir, dianggap tidak pantas menjadi raja.

Ditambah dengan perilaku buruk Jayanegara semakin merusak reputasinya. Sebagai seorang raja, ia kerap melecehkan dayang-dayang istana dan bahkan istri-istri abdi dalem, termasuk istri dari Ra Tanca.

Peristiwa tragis itu bermula ketika Raja Jayanegara mengalami sakit bisul yang cukup parah. Hal itu mengganggu aktivitas sehari-harinya dan membuatnya kesulitan berjalan.

Melihat penderitaan Raja Jayanegara, Gajah Mada memanggil tabib Ra Tanca untuk menyembuhkan penyakit bisul sang raja. Namun, tanpa disadari, Ra Tanca memiliki dendam pribadi terhadap Raja Jayanegara.

Ra Tanca segera mempersiapkan peralatan operasi, yang sebenarnya akan digunakan untuk mengakhiri hidup Raja Jayanegara. Dengan cerdik, Ra Tanca meminta Raja Jayanegara melepaskan jimat kebalnya sebelum operasi dilakukan.