HOME NEWS JATENG

Polres Purworejo Gerebek Dua Arena Judi Sabung Ayam di Bulan Ramadhan

Shafira Aprilia Hadi , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |05:28 WIB
Polres Purworejo Gerebek Dua Arena Judi Sabung Ayam di Bulan Ramadhan
Polisi Gerebek Lokasi Sabung Ayam
A
A
A

PURWOREJO - Polres Purworejo bergerak cepat setelah mendapat informasi dari masyarakat adanya perjudian sabung ayam di wilayah Kutoarjo dan Banyuurip saat bulan Ramadhan.

Anggota Turjawali Sat Sabhara Polres Purworejo langsung mendatangi dua tempat kejadian tersebut dan menyita sejumlah barang bukti.

Waka Polres Purworejo Kompol Fadli memimpin penggerebekan tersebut bersama Kasat Reskrim Polres Purworejo AKP Catur Agus Yudo Praseno, Kapolsek Kutoarjo AKP Ida Widaastuti dan anggota Reskrim lainnya.

Kapolsek Kutoarjo juga mendatangi TKP yang diduga tempat perjudian sabung ayam di perkarangan Bengkok Kutoarjo, Purworejo.

Sementara Waka Polres Purworejo mendatangi satu TKP lainnya di perkarangan milik SDK di Boro Kulon, Banyuurip, Purworejo.

“Saat mendatangi kedua tersebut personel Polres Purworejo mendapati di tempat kejadian tidak ada aktivitasnya. Namun di TKP ditemukan bekas aktivitas kegiatan sabung ayam,” ujar Kapolres Purworejo AKBP Eko Sunaryo, melalui Kasat Reskrim Polres Purworejo, AKP Catur Agus Yudo Praseno, dikutip Sabtu (30/3/2024).

Dikatakannya, personel Polres Purworejo pun langsung melakukan pembongkaran di dua tempat sebagai tempat aktivitas sabung ayam.

Selain itu kata dia, Waka Polres Polres Purworejo, Kompol Fadli, juga menyampaikan pesan kamtibmas kepada masyarakat.

Topik Artikel :
sabung ayam ramadhan puasa Judi
