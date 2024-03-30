Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Sopir Mengantuk, Truk Muatan Air Mineral Terbalik di Jalur Mudik Sumedang

Beben Hva , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |09:27 WIB
Sopir Mengantuk, Truk Muatan Air Mineral Terbalik di Jalur Mudik Sumedang
Truk terbalik di Sumedang (Foto: Beben Hva)
A
A
A

SUMEDANG - Sebuah truk box muatan air mineral tujuan Cirebon dari arah Bandung terbalik di ikon Bundaran Binokasih, tepatnya depan pos polisi Bundaran Binokasih, Kecamatan Sumedang Selatan.

Petugas kepolisian Unit Laka Lantas Polres Sumedang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) disaksikan Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono yang datang ke lokasi kejadian lantaran kecelakaan tersebut tak jauh dari rumah dinas Kapolres.

Menurut pengemudi truk, Bambang (34), warga Sukabumi, dirinya mengantuk saat sampai di Bundaran Binokasih. Truk pun menghantam tembok hingga mobil yang dikendarainya terbalik hingga ringsek, bahkan roda depan copot dari badan truk.

Beruntung kecelakaan ini tidak menelan korban jiwa. Pengemudi truk hanya mengalami luka ringan di bagian pinggang.

Kini, kecelakaan tersebut ditangani Unit Laka Lantas Polres Sumedang. Sementara air mineral dipindahkan ke truk lainnya sembari menunggu alat berat.

(Arief Setyadi )

      

