Polda Lampung Petakan 45 Titik Rawan Kecelakaan, Ini Lokasinya

BANDARLAMPUNG - Polda Lampung telah memetakan titik rawan kecelakaan di sepanjang jalur mudik Lebaran 2024.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadillah Astutik mengatakan, ada 45 titik rawan kecelakaan yang tersebar di ruas jalan tol maupun non tol.

"Hasil mapping kesiapan Polda Lampung dan jajaran dalam rangka pengamanan Idul Fitri 1445 Hijriah, terdapat 45 titik rawan kecelakaan," ujar Umi saat dikonfirmasi, Kamis (28/3/2024).

Umi melanjutkan, Polda Lampung mengimbau kepada masyarakat yang hendak melakukan mudik agar memastikan kondisi fisik dalam keadaan prima.

Selain itu, kata Umi, pihaknya juga mengimbau agar memeriksa kesehatan kendaraan yang akan digunakan sebelum mudik. Pastikan kendaraan aman.

"Bagi pemudik yang membawa kendaraan pribadi agar mengecek kondisi kendaraannya sebelum berangkat dan mengedepankan keselamatan," kata dia

Berikut 45 titik rawan kecelakaan jalur mudik Lebaran 2024 di Lampung

Lampung Selatan: 8 titik

Jalan tarahan

Jalinsum Km 16-17

Jalinsum Km 33-34

Jalinsum Km 55-58

Jalinsum Km 65-69

Jalinsum Km 77-70

Jalinsum Km 89-90

Jalintim Desa Sumur Kecamatan Ketapang.

Lampung Timur: 6 titik

Jalintim Way Jepara - Labuhan Ratu

Jalintim Simpang Sribhawono

Jalan umum Pekalongan

Jalan umum Batanghari - Sekampung

Jalintim Pasir Sakit

Jalintim Way Bungur

Lampung Tengah: 6 titik

Jalin penghubung Desa Gunung Batin

Jalinteng Tanjung Ratu

Jalinteng Pasar Bandar Jaya

Jalinteng Simpang Randu

Jalinteng Bandar Mataram

Jalinteng Way Pengubuan

Mesuji: 3 titik

Jalintim Km 162 - 163

Jalintim Km 172 -174

Jalintim Simpang Pematang

Lampung Utara: 4 titik

Jalinteng Km 94 - 95

Jalinteng Km 122 - 144

Jalur dua Alamsyah RPN

Jalinbar Desa Dwikora

Kota Bandarlampung: 4 titik

Jalan Imba Kusuma tanjakan Lembah Hijau

Jalan Pramuka tanjakan

Jalan Yos Sudarso

Jalan Sorkarno-Hatta

Way Kanan: 4 titik

SPBU Sidorejo

Jembatan Umpu, Banjar Masin dan Giham

Pasar Baradatu

Jalinsim Km 172 -173