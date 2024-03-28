BANDARLAMPUNG - Polda Lampung telah memetakan titik rawan kecelakaan di sepanjang jalur mudik Lebaran 2024.
Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadillah Astutik mengatakan, ada 45 titik rawan kecelakaan yang tersebar di ruas jalan tol maupun non tol.
"Hasil mapping kesiapan Polda Lampung dan jajaran dalam rangka pengamanan Idul Fitri 1445 Hijriah, terdapat 45 titik rawan kecelakaan," ujar Umi saat dikonfirmasi, Kamis (28/3/2024).
Umi melanjutkan, Polda Lampung mengimbau kepada masyarakat yang hendak melakukan mudik agar memastikan kondisi fisik dalam keadaan prima.
Selain itu, kata Umi, pihaknya juga mengimbau agar memeriksa kesehatan kendaraan yang akan digunakan sebelum mudik. Pastikan kendaraan aman.
"Bagi pemudik yang membawa kendaraan pribadi agar mengecek kondisi kendaraannya sebelum berangkat dan mengedepankan keselamatan," kata dia
Berikut 45 titik rawan kecelakaan jalur mudik Lebaran 2024 di Lampung
Lampung Selatan: 8 titik
Jalan tarahan
Jalinsum Km 16-17
Jalinsum Km 33-34
Jalinsum Km 55-58
Jalinsum Km 65-69
Jalinsum Km 77-70
Jalinsum Km 89-90
Jalintim Desa Sumur Kecamatan Ketapang.
Lampung Timur: 6 titik
Jalintim Way Jepara - Labuhan Ratu
Jalintim Simpang Sribhawono
Jalan umum Pekalongan
Jalan umum Batanghari - Sekampung
Jalintim Pasir Sakit
Jalintim Way Bungur
Lampung Tengah: 6 titik
Jalin penghubung Desa Gunung Batin
Jalinteng Tanjung Ratu
Jalinteng Pasar Bandar Jaya
Jalinteng Simpang Randu
Jalinteng Bandar Mataram
Jalinteng Way Pengubuan
Mesuji: 3 titik
Jalintim Km 162 - 163
Jalintim Km 172 -174
Jalintim Simpang Pematang
Lampung Utara: 4 titik
Jalinteng Km 94 - 95
Jalinteng Km 122 - 144
Jalur dua Alamsyah RPN
Jalinbar Desa Dwikora
Kota Bandarlampung: 4 titik
Jalan Imba Kusuma tanjakan Lembah Hijau
Jalan Pramuka tanjakan
Jalan Yos Sudarso
Jalan Sorkarno-Hatta
Way Kanan: 4 titik
SPBU Sidorejo
Jembatan Umpu, Banjar Masin dan Giham
Pasar Baradatu
Jalinsim Km 172 -173