Mobil Tertabrak Kereta Api di Jalur Medan-Binjai, 4 Penumpang Tewas

MEDAN - Kereta Api (KA) Sri Lelawangsa (U87 No BB 2037804) terlibat kecelakaan lalu lintas dengan Honda Mobilio bernomor polisi BK1278GI di perlintasan kereta tanpa palang pintu di KM 14+400 antara Stasiun Medan dan Stasiun Binjai, tepatnya di Jalan Paya Bakung, Kecamatan Sunggal, Deliserdang, Sumatera Utara, Sabtu (30/3/2024).

Akibat kecelakaan itu, mobil Honda Mobilio ringsek terkena temperan kereta. Insiden itu menewaskan 4 orang yang berada di dalam mobil.

Keempat korban meninggal adalah sang sopir Alfikar (54) dan tiga penumpangnya yakni Salbiah (54), Supiyah (64), dan Lina Susilawati (49).

"Tiga orang meninggal dunia di tempat, dan sopirnya meninggal di rumah sakit," kata Kanit Lantas Polsek Sunggal AKP Andrea Nasution.

Andrea mengungkapkan, sesaat sebelum kecelakaan, Honda Mobilio yang dikendarai Alfikar bergerak dari arah Jalan Medan-Binjai menuju jalan Paya Bakung.

Saat akan melewati perlintasan, sang sopir diduga kurang hati-hati hingga tak mengetahui keberadaan kereta yang akan melintas. Ditambah lagi, perlintasan itu tidak dijaga dan tidak memiliki palang pintu.

"Saat mobil melintas, langsung dihantam kereta yang melaju kencang dari arah Binjai menuju Medan. Mobil sempat terhempas dan keluar dari jalur kereta api," jelas Andrea.

Sementara itu Manager Humas PT KAI Divre I Sumut, Anwar Solihin, menyebut tak ada kerusakan berat pada KA Sri Lelawangsa akibat temperan tersebut. Begitu juga dengan korban luka.

Namun insiden itu telah membuat perjalanan kereta api mengalami keterlambatan sekitar 1 jam.