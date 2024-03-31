Selebgram Malang Ngaku Anaknya Bukan Hanya Sekali Dianiaya Baby Sitter

MALANG - Selebgram asal Malang, Hifdzan Silmi Nur Emyaghnia alias Aghnia Punjabi mengaku anaknya berinisial C yang berusia 3,5 tahun bukan hanya sekali dianiaya oleh pengasuh atau baby sitternya. Kekerasan sudah dialami C dari umur 1 tahun.

"Dulu (dianiaya) itu beda suster. Dulu waktu anak saya usia satu tahun ada kekerasan. Tapi yang diketahui ada cubitan," kata Aghnia Punjabi kepada wartawan di Polresta Malang Kota, Jawa Timur, Sabtu (30/3/2024).

Dua pekan lalu, C kembali dapat penganiayaan diduga oleh pengasuhnya inisial IPS. Saat itu, Aghina mengaku melihat bekas cubitan di tubuh anaknya.

"Dua minggu lalu kejadiannya. Dan dia (IPS) bilangnya itu adiknya yang gigit, karena adiknya lagi sering gigit-gigit gitu. Jadi saya percaya," tutur Aghina.

Kepercayaan dari Aghnia itu tampak tak disambut baik oleh IPS, buktinya saat Aghnia dan suaminya ke Jakarta untuk urusan pekerjaan, anaknya yang tinggal dirawat baby sitter, serta ditemani beberapa anggota keluarga, kembali menjadi korban kekerasan. C bahkan sampai mengalami luka lebam di mata kiri, kening, dagu, dan di bagian telinga.

"Sebelumnya saya sudah pernah mengalami kejadian yang sama, cuman tidak saya laporkan polisi saya maafkan. Jadi untuk kali ini saya tidak tidak bisa, saya memberikan ke pihak yang berwajib," terangnya.

Laporan ia buat atas nama sang suami Reinukky Abidharma, sesaat setelah tiba di Malang dari Jakarta. Dari laporan itu, polisi dari Satreskrim Polresta Malang Kota, akhirnya melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan persesuaian antara video rekaman CCTV, dengan kondisi di kamar sebenarnya.

Baru ketika selesai laporan, Aghnia memutuskan mengunggahnya di media sosial. Alhasil unggahan selebgram yang juga teman artis Aurel Hermansyah ini, mendadak jadi perhatian masyarakat.

"Sebenarnya saya lapor polisi dulu, (baru diunggah di media sosial), tapi saya sudah nggak tahan, karena sebelumnya saya dulu, yang dulu banget, saya tidak tidak melihatkan susternya. Kemudian saya juga ada kasus yang lain-lain, saya masih bisa tahan, tapi untuk kasus anak saya enggak bisa tahan," tukasnya.