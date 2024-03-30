Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Sosok Pengasuh Anak Selebgram Tersangka Penganiayaan: Janda Punya Balita 2,5 Tahun

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |17:18 WIB
Sosok Pengasuh Anak Selebgram Tersangka Penganiayaan: Janda Punya Balita 2,5 Tahun
IPS, pelaku penganiaya anak di Malang. (Foto: Avirista Midaada)
A
A
A

MALANG - IPS (27) pengasuh anak selebgram di Malang ditetapkan sebagai tersangka, usai terbukti menganiaya bocah berusia 3,5 tahun. Sosok IPS diketahui telah bekerja selama satu tahun dengan Hifdzan Silmi Nur Emyaghnia atau yang dikenal sebagai Aghnia Punjabi, selebgram asal Malang.

Kasatreskrim Polresta Malang Kota Kompol Danang Yudanto mengatakan, pelaku ini berasal Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, dan sudah memiliki anak. IPS selama ini berstatus janda.

"Jadi memang statusnya memang cerai hidup, dan masih memiliki seorang anak di kampung halamannya berusia 2,5 tahun," kata Danang Yudanto, saat rilis di Mapolresta Malang Kota, Sabtu (30/3/2024).

BACA JUGA:

Kronologi Penganiayaan Anak Selebgram, Pelaku Awalnya Berdalih Korban Terjatuh 

Danang menyebutkan, tersangka tega melakukan aksi kejamnya karena tak sabar dan dibuat jengkel dengan ulah C, anak dari Aghnia. Di sisi lain saat kejadian di rumah ada keluarga C, yang ingin melihat kondisi C saat berada di lantai dua bersama pengasuhnya. Tapi hal itu tidak diizinkan oleh IPS, dengan alasan C sedang sakit.

"Pengakuan tersangka pada saat itu ke salah satu anggota keluarga (dari korban), (C) sedang sakit. Namun itu tidak bisa dijadikan alasan pembenar apapun, untuk melakukan kekerasan terhadap anak," ungkapnya.

Di sisi lain, Aghnia Punjabi menuturkan, bila sehari-hari IPS memiliki sifat baik dan ramah. Bahkan Aghnia menilai IPS ini sangat sopan dan baik ke dirinya.

"Pelaku ini satu tahun bekerja dengan saya, dengan sangat sopan, sangat sopan," kata Hifdzan Silmi Nur Emyaghnia, atau Aghnia Punjabi, usai rilis di Mapolresta Malang Kota.

Selama satu tahun pula kata Aghnia, ia tidak ada masalah dan bahkan semua berjalan baik-baik saja. Selama satu tahun pula ia juga bersikap baik ke IPS, bahkan IPS juga bersikap baik ke dirinya dan keluarganya

"Tidak ada masalah dengan susternya sama sekali, sama sekali tidak ada masalah seperti ini, baik kepada saya. Dan saya juga baik kepada susternya, bisa ditanyakan ke orang-orang rumah, dan manajer saya semuanya, suster ini berperangai yang sangat-sangat amat - amat baik, tapi ternyata manipulatif," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172997/penganiayaan-C3re_large.jpg
Jukir Aniaya Pemotor di Jakut Pakai Pipa Besi hingga Berlumuran Darah, Ini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172990/penjara-fwTP_large.jpg
Oknum TNI Penganiaya Karyawan Zaskia Mecca Ditahan di Denpom Jaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3172980/penganiayaan-tZTj_large.jpg
Tukang Parkir Hantam Warga Pakai Pipa Besi di Jakut Ditangkap, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172370/penganiayaan-xSkA_large.jpg
Karyawan Zaskia Mecca Dianiaya Pemotor Ngaku 'Anggota', Polisi Kumpulkan CCTV Buru Pelaku
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement