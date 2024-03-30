Sosok Pengasuh Anak Selebgram Tersangka Penganiayaan: Janda Punya Balita 2,5 Tahun

MALANG - IPS (27) pengasuh anak selebgram di Malang ditetapkan sebagai tersangka, usai terbukti menganiaya bocah berusia 3,5 tahun. Sosok IPS diketahui telah bekerja selama satu tahun dengan Hifdzan Silmi Nur Emyaghnia atau yang dikenal sebagai Aghnia Punjabi, selebgram asal Malang.

Kasatreskrim Polresta Malang Kota Kompol Danang Yudanto mengatakan, pelaku ini berasal Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, dan sudah memiliki anak. IPS selama ini berstatus janda.

"Jadi memang statusnya memang cerai hidup, dan masih memiliki seorang anak di kampung halamannya berusia 2,5 tahun," kata Danang Yudanto, saat rilis di Mapolresta Malang Kota, Sabtu (30/3/2024).

Danang menyebutkan, tersangka tega melakukan aksi kejamnya karena tak sabar dan dibuat jengkel dengan ulah C, anak dari Aghnia. Di sisi lain saat kejadian di rumah ada keluarga C, yang ingin melihat kondisi C saat berada di lantai dua bersama pengasuhnya. Tapi hal itu tidak diizinkan oleh IPS, dengan alasan C sedang sakit.

"Pengakuan tersangka pada saat itu ke salah satu anggota keluarga (dari korban), (C) sedang sakit. Namun itu tidak bisa dijadikan alasan pembenar apapun, untuk melakukan kekerasan terhadap anak," ungkapnya.

Di sisi lain, Aghnia Punjabi menuturkan, bila sehari-hari IPS memiliki sifat baik dan ramah. Bahkan Aghnia menilai IPS ini sangat sopan dan baik ke dirinya.

"Pelaku ini satu tahun bekerja dengan saya, dengan sangat sopan, sangat sopan," kata Hifdzan Silmi Nur Emyaghnia, atau Aghnia Punjabi, usai rilis di Mapolresta Malang Kota.

Selama satu tahun pula kata Aghnia, ia tidak ada masalah dan bahkan semua berjalan baik-baik saja. Selama satu tahun pula ia juga bersikap baik ke IPS, bahkan IPS juga bersikap baik ke dirinya dan keluarganya

"Tidak ada masalah dengan susternya sama sekali, sama sekali tidak ada masalah seperti ini, baik kepada saya. Dan saya juga baik kepada susternya, bisa ditanyakan ke orang-orang rumah, dan manajer saya semuanya, suster ini berperangai yang sangat-sangat amat - amat baik, tapi ternyata manipulatif," jelasnya.