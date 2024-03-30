Sambil Menangis, Selebgram Aghnia Ungkap Watak Baby Sitter Penganiaya Anaknya

MALANG - Selebgram asal Malang Aghnia Punjabi, masih terkejut dan sedih pasca peristiwa dugaan penganiayaan menimpa anaknya. Korban berinisial C (3) dianiaya oleh pengasuh berinisial IPS (27), warga Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, di rumahnya di kawasan Perumahan Permata Jingga, Kota Malang.

Hifdzan Silmi Nur Emyaghnia, nama lengkap dari Aghnia Punjabi didampingi suaminya Reinukky Abidharma, turut dihadirkan dalam konferensi pers di Mapolresta Malang Kota, pada Sabtu siang (30/3/2024). Aghnia tampak tak kuasa menahan rasa sedihnya, saat menceritakan kronologi kejadian penganiayaan yang menimpa C (3) anaknya.

Ia berkali-kali terlihat meneteskan air mata menangis dan coba ditenangkan oleh suaminya. Aghnia menyebut, sang pengasuh sudah ikut bersamanya selama kurang lebih satu tahun terakhir. Dia dan suaminya sengaja menggunakan jasa pengasuh anak suster di tengah kesibukannya sebagai ibu dan wanita karier.