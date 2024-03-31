Advertisement
HOME NEWS JATIM

Breaking News! Gempa Bumi M4,0 Guncang Tuban Jawa Timur

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 31 Maret 2024 |08:47 WIB
Breaking News! Gempa Bumi M4,0 Guncang Tuban Jawa Timur
Gempa Guncang Laut Tuban
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika mencatat gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 4,0 mengguncang laut Tuban, Jawa Timur pada Minggu (31/3/2024). Adapun pusat gempa berada di Timur Laut Tuban.

"Mag:4.0, 31-Mar-24 05:59:21 WIB, Lok:5.77 LS, 112.55 BT (Pusat gempa berada di laut 135 km timur laut Tuban), Kedalaman:10 Km," cuit laman X @infoBMKG.

BMKG menyebut gempa bumi juga dirasakan di Pulau Bawean dengan skala II MMI. Sementara itu, belum diketahui dampak gempa yang dihasilkan. "Dirasakan (MMI) II Bawean," ujarnya.

(Fahmi Firdaus )

      
