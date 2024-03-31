Driver Ojol yang Tewas Ditabrak Mobil di Bandung Tinggalkan 3 Anak Kecil

Anak korban driver Ojol yang tewas ditabrak mobil (foto: dok polisi)

BANDUNG - Irwanto (43), driver ojek online (ojol) yang tewas ditabrak mobil SUV Toyota Herrier di Jalan BKR, Kecamatan Regol, Kota Bandung, meninggalkan tiga anak yang masih kecil.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono melalui Kasatlantas AKBP Eko Iskandar mengatakan, korban warga Maleber Utara, Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung itu merupakan tulang punggung keluarga.

"Kami bertakziah ke rumah duka, ternyata korban meninggalkan tiga anak. Sedangkan istrinya telah meninggal pada tahun 2019 di Gorontalo," kata Kasatlantas Polrestabes Bandung, Minggu (31/3/2024).

Kini, ujar AKBP Eko Iskandar, ketiga anak korban, yakni Muhammad Rizky Pratama (16), Dessafa Sakhi (11), dan Muhammad Alif Hafizh (8) menjadi yatim piatu dan tinggal dengan neneknya.

Diketahui, korban Irwanto meninggal di lokasi kejadian setelah motor yang dikemudikannya ditabrak SUV Toyota Harrier yang dikemudikan Satria Kusumah Wardana, Sabtu 30 Maret 2024 dini hari. Setelah menabrak korban, Satria bukannya berhenti, melainkan berusaha kabur.

Akibatnya, motor korban Yamaha Jupiter nopol D 5928 MP terseret cukup jauh, lebih dari 10 kilometer, sejak tempat kejadian perkara (TKP) Jalan BKR depan Masjid An-Nur hingga Jalan Suryani, Nana Rohana. Warga yang mengejar akhirnya berhasil menangkap pelaku.