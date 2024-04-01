Viral Kawanan Pencuri Bermobil Bobol Toko Komputer, 62 Laptop Dibawa Kabur

SLEMAN - Kawanan pencuri bermobil berhasil membobol sebuah toko komputer di Jalan Gito Gati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta saat jam makan sahur. Akibatnya, pemilik toko mengalami kerugian hingga ratusan juta karena puluhan laptop raib digondol pencuri.

Kejadian itu diunggah oleh pemilik toko laptop ke media sosial dan akhirnya viral. Polisi kini tengah mendalami kasus tersebut dan ditengarai komplotan ini telah beraksi di toko komputer di Kebumen Jawa Tengah.

"Permisi, dan mohon maaf lur izin pinjam jalurnya untuk posting. Untuk rekanan yg ada di grup ini harap berhati² menjelang lebaran ini, karena telah terjadi pembobolan dan pencurian pada toko kami kappy komputer, jl. Gito Gati Yogyakarta. Pencurian nya terjadi sekita pukul 05.20 pagi tadi (29/03/24) pelaku beranggotakan 5 orang, menggunakan mobil BRV warna putih. Berhasil membawa sekitar 60+ unit laptop, dan sudah kami kejar ke arah Jl. Magelang (RSUD Sleman) namun masih belum tertangkap.

Saat ini sudah proses ke Polsek Sleman, Untuk rekanan yang ada disini, mohon diinfokan jika ada yang menjual laptop tanpa charger dan bisa dicek lewat serial number laptop nya (untuk serial number bisa kontak ke saya), mungkin bisa menghubungi kami. Untuk video akan saya sertakan juga, Terimakasih untuk perhatiannya (nabbarahmanasysyarif )"tulis pemilik akun.

Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Riski Adrian ketika dikonfirmasi menuturkan aksi pencurian toko laptop itu terekam kamera CCTV pemilik toko. Komplotan pencuri itu diperkirakan berjumlah empat orang.

"Peristiwa itu terjadi pada Jumat (29 Maret 2024) kemarin pagi," ujar dia, Minggu (31/3/2024)

Peristiwa itu terjadi ketika korban habis sahur, tiba-tiba alarm toko berbunyi. Korban mengetahui peristiwa tersebut dari rumahnya yang berjarak 2,5 kilometer. Kebetulan di toko korban ada CCTV yang dipasang alarm juga.

Saat korban selesai melaksanakan shalat Subuh, tiba-tiba alarm toko itu berbunyi. Setelah itu korban langsung mengecek dari rekaman CCTV dan ternyata ada yang membobol toko saat itu juga.

"Korban langsung bergegas ke toko untuk mencegah pencurian tersebut," kata dia.

Jarak rumah korban dengan toko sekira 2,5 kilometer sehingga membutuhkan waktu mencapainya. Namun sesampai di toko, korban sebenarnya masih sempat mendapati kawanan pencuri tersebut beraksi.

Korban meneriaki para pelaku dan terus menyalakan klakson mobil. Pelaku menyadari ada yang mengetahui aksi mereka langsung masuk ke dalam mobil dan tancap gas ke arah Magelang.

"Korban datang ke TKP, abis itu diklakson-klakson, karena tahu ada yang teriak-teriak maling," tambahnya.

Adrian menambahkan, berdasarkan pemeriksaan CCTV yang ada di toko, para pelaku yang berjumlah empat orang. Dalam beraksi mereka menggunakan mobil BRV warna putih. pelaku juga menggunakan alat-alat yang telah dipersiapkan untuk memudahkan mereka membobol toko.