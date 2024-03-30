Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Melawan saat Hendak Ditangkap, Pelaku Pencurian Bersenpi Tewas Ditembak Polisi

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |14:38 WIB
Melawan saat Hendak Ditangkap, Pelaku Pencurian Bersenpi Tewas Ditembak Polisi
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Seorang pelaku pencurian bersenjata api asal Kabupaten Lampung Timur tewas ditembak polisi, usai melawan saat hendak dilakukan penangkapan.

Tersangka bernama Romadon (30) warga Desa Batu Badak, Kecamatan Marga Sekampung. Tersangka sempat mengacungkan senjata api rakitan kepada petugas sebelum akhirnya dilakukan tindakan tegas dan terukur.

"Giat gabungan Tekab 308 Ditreskrimum Polda Lampung bersama Tekab 308 Polres Lampung Timur dan Polres Lampung Selatan telah melakukan upaya paksa terhadap satu orang pelaku pencurian dengan kekerasan. Tersangka inisal R meninggal dunia," ujar Kasubdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung Kompol Ali Muhaidori, Sabtu (30/3/2024).

Ali menyebutkan, tersangka Romadon digerebek petugas gabungan di kediaman keluarganya di Dusun 1 Desa Batu Badak, Kamis (28/3) sekira pukul 16.00 WIB.

Saat dilakukan penangkapan, kata Ali, keluarga tersangka sempat berteriak seolah memberikan peringatan kepada tersangka soal kedatangan polisi

Alhasil, petugas langsung menggeledah kamar tersangka langsung disambut acungan senjata api oleh Romadon. Dia sempat melepaskan tembakan ke arah anggota, tapi ternyata senjata tidak meledak.

"Anggota dalam keadaan terancam, waktu itu, langsung menembak ke arah tersangka dengan tegas dan terukur pada bagian perut bawah sebelah kanan," ungkap Ali.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
penembakan lampung pencurian
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/18/3175106//ilustrasi-YcqH_large.jpg
Hakim Albania Tewas Ditembak Terdakwa di Tengah Persidangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/18/3172638//ilustrasi-GHze_large.png
Panel Surya Ratusan Sekolah Pakistan Dicuri, Ribuan Siswa Alami Krisis Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531//pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172458//rekening_dormant-tQ6W_large.jpg
Polri Buru Sosok D, Pemberi Informasi Rekening Dormant Rp204 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172429//pembobolan_rekening_dormant-KNmn_large.jpg
Terungkap! Ini Pemilik Rekening Dormant Rp204 Miliar yang Dibobol Kacab Bank BUMN Jabar Cs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172386//bareskrim-pB7f_large.jpg
Bareskrim Bongkar Sindikat Pembobol Rekening Dormant Rp204 Miliar, Nih Penampakannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement