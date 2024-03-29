Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pemudik Wajib Waspada, Terjadi Pencurian HP di Ruang Lesehan Kapal laut

Indra Siregar , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |16:56 WIB
Pemudik Wajib Waspada, Terjadi Pencurian HP di Ruang Lesehan Kapal laut
A
A
A

LAMPUNG SELATAN - Seorang buruh harian lepas, Hendra Satria Lesmana (33), warga Kampung Kawungsari, Desa Warga Mekar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, telah ditangkap oleh Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Bakauheni, Lampung Selatan, atas tuduhan pencurian dengan pemberatan. Insiden ini terjadi pada malam Kamis, 28 Maret 2024, di atas Kapal Motor Penumpang (KMP) Batumandi.

Lesmana diduga telah mencuri sebuah handphone merek VIVO 1724 warna hitam milik salah satu penumpang di ruang lesehan KMP Batumandi yang hendak bersandar di Dermaga VII Pelabuhan Bakauheni.

Korban melaporkan kehilangan ponselnya setelah mencarinya tanpa hasil di ruangan tersebut.

Kepala KSKP Bakauheni, AKP Firman Widyaputra, menyatakan bahwa berdasarkan laporan korban, pihaknya langsung melakukan penyelidikan dan memeriksa rekaman CCTV di ruang lesehan kapal tersebut.

Hasil pemeriksaan CCTV menunjukkan Lesmana sebagai pelaku yang mengambil handphone korban. Pelaku berhasil diamankan sebelum kapal bersandar, bersama dengan barang bukti rekaman CCTV dan handphone korban.

Akibat perbuatannya, Hendra Satria Lesmana kini menghadapi tuntutan hukum berat dan terancam dijerat dengan Pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang bisa membawa hukuman penjara.

Kasus ini telah mengundang perhatian publik terkait dengan keamanan barang bawaan di fasilitas transportasi publik dan menjadi pengingat penting bagi para penumpang untuk selalu waspada terhadap barang bawaan mereka.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
lampung HP Pencurain
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/340/3162883//pembunuhan-aM5v_large.jpg
Pembunuh Kakek di Lampung Ditangkap, Pelaku Ngaku Belajar Ilmu Kebal Halusinasi seperti Diajak Duel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161661//pemerkosaan-vH7K_large.jpg
Pembunuh Sadis yang Perkosa Karyawan Warung Sate Ditangkap, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/340/3160999//pencabulan-wcCb_large.jpg
Terungkap! Bocah di Lampung Kerap Diajak Makan Bakso Sebelum Disodomi Eks Guru Honorer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/340/3160905//pencabulan-lfxY_large.jpg
Biadab, Eks Guru Honorer Sodomi Bocah 15 Kali di Mushola SPBU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/340/3157833//pemerkosaan-n1hU_large.jpg
Biadab, Pria Ini Perkosa Bocah Perempuan saat Korban Sudah Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/320/3157428//mendag-yTDA_large.png
Waspada! Toko Online Dibanjiri HP Palsu, Beredar sejak 2023
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement