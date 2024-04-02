Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pria Tanpa Identitas Meninggal Gantung Diri di Pemakaman Umum Ciparay Bandung

Agi Ilman , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |18:02 WIB
Pria Tanpa Identitas Meninggal Gantung Diri di Pemakaman Umum Ciparay Bandung
Penemuan mayat tanpa identitas. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

BANDUNG - Warga Kampung Paledang, Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, dihebohkan dengan penemuan mayat seorang pria tanpa identitas meninggal gantung diri, pada Selasa (2/4/2024) pagi.

Kapolsek Ciparay, AKP Deden Noviyanto mengonfirmasi jika penemuan mayat pria tersebut terjadi sekitar pukul 06.00 WIB.

"Iya, benar bahwa seorang pria ditemukan meninggal gantung diri di pemakaman tanpa ada identitas," kata Deden saat dihubungi.

Deden menjelaskan, bahwa pria itu pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang berjalan kaki. Warga tersebut melihat sosok yang tergantung di salah satu pohon di pemakaman umum Paledang.

"Warga tersebut langsung mendekati tempat kejadian dan menemukan seorang pria tak dikenal yang tergantung menggunakan sarung," ungkapnya.

Deden melanjutkan, setelah mengetahui kejadian itu, saksi pertama segera memberitahukan kepada aparat desa dan melaporkan insiden itu ke Bhabinkamtibmas Desa Pakutandang.

"Dan dari Bhabinkamtibmas kita mendapatkan laporan tersebut dan langsung menurunkan petugas Polsek Ciparay menuju lokasi kejadian," tambahnya.

Setelah dievakuasi, Deden menyatakan bahwa korban tidak membawa identitas dan diperkirakan berusia sekitar 28 tahun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/337/3042967/polisi_angkat_bicara_soal_isi_usb_milik_korban_yang_ditemukan_tinggal_kerangka-G2Ld_large.jpg
5 Fakta Polisi Ungkap Isi USB Milik Ibu dan Anak yang Ditemukan Jadi Kerangka, Hasilnya Mengejutkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/525/3042953/mayat-DdG3_large.jpg
Polisi Ungkap Isi USB Drive Milik Ibu dan Anak yang Ditemukan Jadi Kerangka, Hasilnya Mengejutkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/525/3042180/mayat-sr1S_large.jpg
Misteri Isi USB Ibu dan Anak yang Ditemukan Jadi Kerangka di Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/338/3040180/mayat-Awo9_large.jpg
Pria Misterius Diduga Ojol Tewas di Kolong Flyover Tanjung Barat Jaksel 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/525/3033322/geger-penemuan-mayat-pria-dengan-luka-tusuk-di-bandung-LwWjnsEyly.jpg
Geger Penemuan Mayat Pria dengan Luka Tusuk di Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/525/3030397/mayat-laki-laki-tanpa-busana-tersangkut-di-sungai-cibareno-TTxPoQXeiZ.jpg
Mayat Laki-Laki Tanpa Busana Tersangkut di Sungai Cibareno
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement