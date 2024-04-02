Pria Tanpa Identitas Meninggal Gantung Diri di Pemakaman Umum Ciparay Bandung

BANDUNG - Warga Kampung Paledang, Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, dihebohkan dengan penemuan mayat seorang pria tanpa identitas meninggal gantung diri, pada Selasa (2/4/2024) pagi.

Kapolsek Ciparay, AKP Deden Noviyanto mengonfirmasi jika penemuan mayat pria tersebut terjadi sekitar pukul 06.00 WIB.

"Iya, benar bahwa seorang pria ditemukan meninggal gantung diri di pemakaman tanpa ada identitas," kata Deden saat dihubungi.

Deden menjelaskan, bahwa pria itu pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang berjalan kaki. Warga tersebut melihat sosok yang tergantung di salah satu pohon di pemakaman umum Paledang.

"Warga tersebut langsung mendekati tempat kejadian dan menemukan seorang pria tak dikenal yang tergantung menggunakan sarung," ungkapnya.

Deden melanjutkan, setelah mengetahui kejadian itu, saksi pertama segera memberitahukan kepada aparat desa dan melaporkan insiden itu ke Bhabinkamtibmas Desa Pakutandang.

"Dan dari Bhabinkamtibmas kita mendapatkan laporan tersebut dan langsung menurunkan petugas Polsek Ciparay menuju lokasi kejadian," tambahnya.

Setelah dievakuasi, Deden menyatakan bahwa korban tidak membawa identitas dan diperkirakan berusia sekitar 28 tahun.