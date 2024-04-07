Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mobil Pengangkut Semen Terperosok ke Sawah, Sopir Meninggal Dunia

Iren Leleng , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |11:20 WIB
Mobil Pengangkut Semen Terperosok ke Sawah, Sopir Meninggal Dunia
Sopir meninggal dunia usai truknya terperosok ke sawah (Foto : MPI)
A
A
A

FLORES - Truk bermuatan semen, dari Bajawa menuju Lengko Ajang, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengalami kecelakaan tunggal hingga terperosok di persawahan warga Kampung Colol.

Akibatnya, sopir truk ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, sementara dua penumpang lainnya mengalami luka-luka, Minggu (7/4/2024).

Kepala kepolisian resort Manggarai Timur, AKBP Suryanto melalui, Kapospol Mano, Erik Birudin, menjelaskan pada awalnya dump truck Hino Lohan 235 ps dengan nomor polisi EB 9148 DK bermuatan semen tersebut melaju dari Bajawa menuju Lengko Ajang.

Namun sampai di ruas Biting-Colol, mobil dump truck bersama 3 penumpang atas nama Hendrikus Nunu dan Ronald Dadiara, Blasius, masih saling bercerita, setelah melewati jembatan Wae Lengang kampung Biting penumpang atas nama Ronal Dadiara merasa bahwa roda kiri depan mobil sudah keluar jalur setelah itu langsung mobil terbalik ke jurang.

Ketika mobil terbalik, salah satu penumpang Ronal Dadiara langsung terlempar keluar.

“Ketika mobil terbalik dan berada di kebun sawa warga, penumpang atas nama Ronal Dadiara memanggil kedua penumpang yang masih di dalam mobil dan yang menjawab hanya penumpang atas nama Blasius Migu. Kemudian warga sekitar datang untuk membantu korban setelah membawa ketiga korban ke Puskesmas Colol untuk mendapatkan perawatan medis,” ujar Erik.

Halaman:
1 2
      
