HOME NEWS JABAR

Kronologi Kecelakaan Maut Tewaskan Satu Keluarga saat Mudik di Cipatat

Agus W , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |08:55 WIB
Kronologi Kecelakaan Maut Tewaskan Satu Keluarga saat Mudik di Cipatat
Kecelakaan Maut di Cipatat
A
A
A

BANDUNG BARAT - Kecelakaan maut menewaskan tiga orang satu keluarga pengendara motor di Jalan Raya Citatah, Kecematan Cipatat, KBB, Minggu (7/4/2024) dini hari. Kejadian tragis ini diduga akibat truk tangki mengalami rem blong.

Kasatlantas Polres Cimahi AKP Adhi Prasidya Danahiswara mengatakan, berdasarkan olah TKP dan keterangan saksi, kronologi kecelakaan maut berawal saat truk tangki Mitsubishi Fuso berpelat nomor polisi (nopol) D 9568 AD melaju dari arah Bandung menuju Cianjur.

Saat tiba di lokasi kejadian dengan medan jalan menurun, truk tangki Mitsubishi Fuso tersebut mengalami masalah di pengereman. Akibatnya fatal, truk oleng dan menabrak ketiga korban yang berboncengan motor melaju di arah sama.

"Truk tangki menabrak sepeda motor Honda Beat Streat D 4472 ADL (motor korban) yang melaju searah di depannya," ucap AKP Adhi.

AKP Adhi Prasidya Danahiswara menyatakan, petugas belum dapat menyimpulkan ketiga korban pemudik atau bukan. Petugas masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan informasi terkait para korban.

Petugas juga melakukan pengaturan lalu lintas yang sempat tersendat pascakecelakaan. Kecelakaan itu menjadi tontonan warga yang melintasi di lokasi kejadian. "Untuk pemudik atau enggaknya, kami belum bisa kasih info," ujar AKP Adhi Prasidya Danahiswara.

Halaman:
1 2
      
