Usai Penerapan One Way Lokal, Arus Lalu Lintas di GT Kalikangkung Terpantau Lancar

SEMARANG - Arus lalu lintas mudik di KM 414 tepatnya di depan Gerbang Tol (GT) Kalikangkung terpantau ramai lancar pada Minggu (7/4/2024) malam.

Dari pantauan MPI hingga pukul 21.30 WIB, kendaraan dari arah Jakarta menuju Semarang bergerak leluasa tanpa hambatan. Pun dengan arah ke Semarang.

Para pengendara yang disominasi kendaraan roda empat, melaju tanpa hambatan. Terpantau, sejumlah kendaraan bus juga melaju dengan lancar.

Nampak sejumlah petugas Jasamarga, mencoba mengarahkan pengendara agar bisa memasuki gerbang tol yang masih sepi.