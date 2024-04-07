Dua Pemudik Motor Tabrakan di Jalur Mudik Gentong

TASIKMALAYA - Dua unit sepeda motor terlibat kecelakaan di jalur mudik Gentong, Sabtu (7/4/2024). Lokasi kecelakaan ternyata tak jauh dari pos pengamanan Lingkar Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Kepala Pos Pengamanan (Kapospam) Lingkar Gentong Iptu Ipan Faisal, menyebut dua motor yang terlibat kecelakaan itu adalah pemudik. Total ada empat korban luka akibat kecelakaan itu.

"Jadi tadi sewaktu di pos, terdengar kecelakaan, namun untuk penyebab kami belum mengetahui jadi kami akan melakukan pemeriksaan kepada para saksi-saksi," ujar Ipan di lokasi.

Dia menyebut, untuk mendapatkan penanganan pertama korban langsung dilarikan ke Puskesmas Kadipaten. Sementara dua kendaraan yang terlibat kecelakaan itu telah diamankan guna mendapatkan keterangan lebih jauh.

"Kondisi korban luka-luka terdapat darah di mata dan kening," sambungnya.

Akibat kecelakaan itu arus lalulintas di jalur mudik Gentong sempat tersendat. Walaupun tidak menyebab kemacetan yang mengular panjang.

