Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Dua Pemudik Motor Tabrakan di Jalur Mudik Gentong

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |02:15 WIB
Dua Pemudik Motor Tabrakan di Jalur Mudik Gentong
Pemudik kecelakaan (Foto: Danandaya Arya Putra)
A
A
A

TASIKMALAYA - Dua unit sepeda motor terlibat kecelakaan di jalur mudik Gentong, Sabtu (7/4/2024). Lokasi kecelakaan ternyata tak jauh dari pos pengamanan Lingkar Gentong, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Kepala Pos Pengamanan (Kapospam) Lingkar Gentong Iptu Ipan Faisal, menyebut dua motor yang terlibat kecelakaan itu adalah pemudik. Total ada empat korban luka akibat kecelakaan itu.

"Jadi tadi sewaktu di pos, terdengar kecelakaan, namun untuk penyebab kami belum mengetahui jadi kami akan melakukan pemeriksaan kepada para saksi-saksi," ujar Ipan di lokasi.

Dia menyebut, untuk mendapatkan penanganan pertama korban langsung dilarikan ke Puskesmas Kadipaten. Sementara dua kendaraan yang terlibat kecelakaan itu telah diamankan guna mendapatkan keterangan lebih jauh.

"Kondisi korban luka-luka terdapat darah di mata dan kening," sambungnya.

Akibat kecelakaan itu arus lalulintas di jalur mudik Gentong sempat tersendat. Walaupun tidak menyebab kemacetan yang mengular panjang.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement