HOME NEWS JABAR

Puncak Arus Mudik, Ribuan Pemudik Motor Membeludak di Jalur Pantura Cirebon

Miftahuddin , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |01:15 WIB
Puncak Arus Mudik, Ribuan Pemudik Motor Membeludak di Jalur Pantura Cirebon
Pemudik motor di jalur Pantura Cirebon (Foto: Miftahuddin)
CIREBON - Ribuan pemudik motor menyemut di sejumlah persimpangan di Jalur Pantura Bypass Kota Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (6/4/2024) malam. Pemudik yang bergerak dari Jabodetabek menuju Jawa menguasai lalu lintas jalur transnasional.

Untuk memperlancar arus, petugas memperpanjang traffic light khusus kendaraan di jalur mudik. Ribuan kendaraan ini memadati sejumlah persimpangan di jalur pantura bypass Kota Cirebon.

Di antaranya terlihat di bypass Simpang Pemuda. Pada titik ini, kerumunan pemudik motor bahkan menyemut memenuhi jalur sepanjang 1 Kilometer.

Kendaraan yang bergerak dari Jabodetabek menuju Jawa harus bergantian dengan tiga jalur lainnya yang menuju dalam kota, Kuningan dan Jakarta.

Pada H-4 Lebaran, volume kendaraan khususnya roda dua di jalur arteri melonjak tajam. Tercatat, lebih dari 200 ribu kendaraan pemudik motor melintas mengarah ke Jawa.

