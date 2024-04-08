4 Fakta Mapolda Lampung Diberondong Tembakan, Pelaku Ngebut Naik Mobil

BANDAR LAMPUNG - Markas Kepolisian Daerah (Polda) Lampung menjadi sasaran serangan penembakan oleh orang tak dikenal (OTK) pada Minggu, (7/4/2024).

Berikut sejumlah fakta terkait peristiwa tersebut:

1. Pelaku Naik Mobil

Insiden penembakan OTK di Mapolda Lampung yang berlangsung di Jalan Terusan Ryacudu ini mengejutkan banyak pihak.

Kepala Polda Lampung, Irjen Helmy Santika, menyatakan bahwa pelaku penembakan menggunakan mobil dan melaju dengan kecepatan tinggi saat melintas di depan Mapolda Lampung.

“Penembakan oleh orang (OTK) menggunakan mobil ngebut, persis di depan polda,” ujar Irjen Helmy.

2. Motif Belum Diketahui

Hingga saat ini, belum ada informasi lebih lanjut mengenai motif di balik penyerangan maupun identitas pelaku.

Kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap kasus yang berlangsung cepat tersebut.