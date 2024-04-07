Advertisement
HOME NEWS JABAR

Mudik 2024, Pemudik Berbuka Puasa di Bahu Jalan Tol Cipali

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |19:04 WIB
Mudik 2024, Pemudik Berbuka Puasa di Bahu Jalan Tol Cipali
Pemudik berbuka di Tol Cipali (Foto: MPI)
A
A
A

SUBANG - Sejumlah pemudik berbuka puasa di bahu ruas jalan tol Cikopo-Palimanan (Cipali), Minggu (7/4/2024). Pemandangan itu terlihat di sekitar kilometer (km) 86 tol Cipali, Subang, Jawa Barat.

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia (MPI), para pemudik terlihat memarkirkan mobil di bahu jalan setelah Rest Area atau tempat istirahat km 86 B. Mereka juga menggelar tikar yang sudah dibawa dari rumah.

Terpantau, mereka menyantap makanan dibantu dengan penerangan seadanya, memanfaatkan senter dan flashlight dari telepon seluler. Situasi berbuka puasa pun terlihat hangat.

Tidak hanya para pemudik, terlihat juga beberapa pedagang asongan menawarkan mereka makanan. Mulai dari mie instan, makanan ringan, hingga kopi dan teh.

Sejumlah pemudik ini memilih bahu jalan dikarenakan rest area km 86 B ditutup. Sementara, para pemudik berada di jalur yang seharusnya menuju Jakarta, mereka memanfaatkan fasilitas one way yang diberlakukan di tol Cipali.

Halaman:
1 2
      
