Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Korban Kecelakaan Tol Japek Bertambah, 13 Orang Meninggal Dunia

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |11:45 WIB
Korban Kecelakaan Tol Japek Bertambah, 13 Orang Meninggal Dunia
Kecelakaan di Tol Japek 12 orang meninggal (Foto : iNews)
A
A
A

 

JAKARTA - Korban meninggal bertambah akibat kecelakaan di jalur contra flow atau arus berlawanan di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) kilometer (KM) 58, Senin (8/4/2024) pukul 07.04 WIB. Tercatat sebanyak 13 orang dilaporkan meninggal dunia.

“Jadi ada secara keseluruhan ada 13 kantong mayat yang sedang diidentifikasi. Di dalam sudah ada tim dari Inafis dari DVI dari forensik RSUD Karawang yang sedang mengidentifikasi korban yang luka bakar ini,” ungkap Kakorlantas Polri, Irjen Aan Suhanan dalam keterangannya di RSUD Karawang, Jawa Barat.

Sementara itu, Aan mengatakan saat ini da 6 mayat yang utuh dan sedang diidentifikasi oleh tim Inafis. Dia mengatakan satu yang telah teridentifikasi beralamatkan di Kudus yakni dari penumpang Grand Max.

“Ada 1 ya dari data Inafis kita yang investasi di alamatnya di Kudus, untuk penumpang Grand Max ini. Ini identik, tapi kita akan pastikan dengan alamat yang ada,” ujarnya.

“Kita pastikan betul tidak korban karena sudah 100% malah sudah sampai ke pengarangan. Jadi ini ada satu identitas sudah kita identifikasi cuman perlu kita pastikan lagi ya untuk alamatnya,” imbuhnya.

Sementara itu, korban lainnya selain korban meninggal yakni kernet bus yang mengalami luka berat dan satu penumpang luka ringan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement