Korban Kecelakaan Tol Japek Bertambah, 13 Orang Meninggal Dunia

JAKARTA - Korban meninggal bertambah akibat kecelakaan di jalur contra flow atau arus berlawanan di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) kilometer (KM) 58, Senin (8/4/2024) pukul 07.04 WIB. Tercatat sebanyak 13 orang dilaporkan meninggal dunia.

“Jadi ada secara keseluruhan ada 13 kantong mayat yang sedang diidentifikasi. Di dalam sudah ada tim dari Inafis dari DVI dari forensik RSUD Karawang yang sedang mengidentifikasi korban yang luka bakar ini,” ungkap Kakorlantas Polri, Irjen Aan Suhanan dalam keterangannya di RSUD Karawang, Jawa Barat.

Sementara itu, Aan mengatakan saat ini da 6 mayat yang utuh dan sedang diidentifikasi oleh tim Inafis. Dia mengatakan satu yang telah teridentifikasi beralamatkan di Kudus yakni dari penumpang Grand Max.

“Ada 1 ya dari data Inafis kita yang investasi di alamatnya di Kudus, untuk penumpang Grand Max ini. Ini identik, tapi kita akan pastikan dengan alamat yang ada,” ujarnya.

“Kita pastikan betul tidak korban karena sudah 100% malah sudah sampai ke pengarangan. Jadi ini ada satu identitas sudah kita identifikasi cuman perlu kita pastikan lagi ya untuk alamatnya,” imbuhnya.

Sementara itu, korban lainnya selain korban meninggal yakni kernet bus yang mengalami luka berat dan satu penumpang luka ringan.