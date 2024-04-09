Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sebabkan Kemacetan, Pj Gubernur Agus Fatoni Setop Truk di Jalan Palembang-Betung

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |16:51 WIB
Sebabkan Kemacetan, Pj Gubernur Agus Fatoni Setop Truk di Jalan Palembang-Betung
Pos Pengamanan Lebaran 2024 Polres Banyuasin. (Foto: dok Pemprov Sumsel)
A
A
A

BANYUASIN - Pj Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni meninjau langsung arus lalu lintas di Jalan Palembang-Betung. Dalam kesempatan ini, Fatoni mengecek pos pengamanan lebaran sekaligus menyetop beberapa truk yang melintas di Jalan Palembang-Betung, Banyuasin, Sumatera Selatan, Senin (8/4/2024).

"Bersama Dir Samapta Polda Sumsel, saya meninjau langsung sejumlah pos pengamanan Lebaran dan di jalan rupanya masih ada kendaraan truk yang berjalan. Maka saya stop untuk memberikan sosialisasi," kata Fatoni.

Sebagaimana diketahui, sudah terdapat Surat Edaran (SE) dari Gubernur Sumsel Nomor 550 Tanggal 20 Maret 2024. Dalam SE tersebut disebutkan bahwa kendaraan truk tidak boleh melintas terhitung pukul 09.00 WIB pada 5-16 April 2024 mendatang.

"Makanya truk yang masih melintas di jalan kita pinggirkan bahkan ada yang diputar balik. Kalau yang dipinggirkan nanti saat sudah lengang baru bisa kita minta jalan lagi," tutur Fatoni.

Ia mengimbau agar semua kendaraan truk untuk tidak melintas kecuali bus pengangkut penumpang, truk-truk pengangkut sembako dan bahan bakar.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
