Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Hamas Sebut Usulan Gencatan Senjata dari Israel Gagal Penuhi Tuntutan Palestina, Sedang Ditinjau

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |17:04 WIB
Hamas Sebut Usulan Gencatan Senjata dari Israel Gagal Penuhi Tuntutan Palestina, Sedang Ditinjau
Hamas sebut usulan gencatan senjata dari Israel gagal penuhi tuntutan Palestina, sedang ditinjau (Foto: Reuters)
A
A
A

GAZA - Hamas mengatakan pada Selasa (9/4/2024) bahwa proposal Israel mengenai gencatan senjata dalam perang Gaza tidak memenuhi tuntutan Hamas. Namun Hamas akan mempelajari tawaran tersebut lebih lanjut dan menyampaikan tanggapannya kepada mediator.

Proposal tersebut diserahkan kepada gerakan Islam Palestina oleh mediator Mesir dan Qatar pada pembicaraan di Kairo yang bertujuan untuk mencari jalan keluar dari perang dahsyat di Jalur Gaza, yang kini memasuki bulan ketujuh.

Menurut televisi Al Aqsa milik Hamas, warga mengatakan pasukan Israel terus melancarkan serangan udara di bagian tengah dan selatan Gaza pada Selasa (9/4/2024).

Termasuk serangan terhadap rumah keluarga di Al-Nusseirat yang menewaskan 14 orang. Serangan udara lainnya dilaporkan terjadi di Deir al-Balah di Gaza tengah dan Rafah di ujung selatan.

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu telah berulang kali mengisyaratkan rencana serangan darat di Rafah, tempat lebih dari satu juta warga sipil yang mengungsi bersembunyi, meskipun ada permintaan internasional untuk menahan diri.

Pembicaraan di Kairo, yang juga dihadiri oleh direktur Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (AS) William Burns, sejauh ini gagal mencapai terobosan untuk menghentikan perang.

“Gerakan (Hamas) tertarik untuk mencapai kesepakatan yang mengakhiri agresi terhadap rakyat kami. Meski begitu, posisi Israel tetap keras kepala dan tidak memenuhi satu pun tuntutan rakyat dan perlawanan kami,” terang Hamas dalam sebuah pernyataan menyusul proposal gencatan senjata terbaru, dikutip Reuters.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176329/bentrok-BjaZ_large.jpg
Bentrokan Hebat Hamas dan Klan Bersenjata di Gaza Tewaskan 27 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174715/israel-ul7t_large.jpg
Aktivis Malaysia Ungkap Perlakuan Brutal Israel: Kami Minum Air Toilet Selama 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/18/3174697/gsf-tszf_large.jpg
Jurnalis Finlandia Mogok Makan, Aktivis Flotilla Dipaksa Lepas Hijab oleh Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/18/3173147/kapal-O2mS_large.jpg
50 Kapal Aktivis Flotilla yang Akan Menembus Blokade Israel Mulai Dekati Jalur Gaza 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172831/kaapal-ikOh_large.jpg
Abaikan Ancaman Israel, 50 Kapal Bantuan Flotilla Terus Bergerak Menuju Gaza 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/18/3172356/trump-news_large.jpg
Trump Janji ke Pemimpin Negara Arab Tidak Izinkan Israel Caplok Tepi Barat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement