Hamas Sebut Usulan Gencatan Senjata dari Israel Gagal Penuhi Tuntutan Palestina, Sedang Ditinjau

GAZA - Hamas mengatakan pada Selasa (9/4/2024) bahwa proposal Israel mengenai gencatan senjata dalam perang Gaza tidak memenuhi tuntutan Hamas. Namun Hamas akan mempelajari tawaran tersebut lebih lanjut dan menyampaikan tanggapannya kepada mediator.

Proposal tersebut diserahkan kepada gerakan Islam Palestina oleh mediator Mesir dan Qatar pada pembicaraan di Kairo yang bertujuan untuk mencari jalan keluar dari perang dahsyat di Jalur Gaza, yang kini memasuki bulan ketujuh.

Menurut televisi Al Aqsa milik Hamas, warga mengatakan pasukan Israel terus melancarkan serangan udara di bagian tengah dan selatan Gaza pada Selasa (9/4/2024).

Termasuk serangan terhadap rumah keluarga di Al-Nusseirat yang menewaskan 14 orang. Serangan udara lainnya dilaporkan terjadi di Deir al-Balah di Gaza tengah dan Rafah di ujung selatan.

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu telah berulang kali mengisyaratkan rencana serangan darat di Rafah, tempat lebih dari satu juta warga sipil yang mengungsi bersembunyi, meskipun ada permintaan internasional untuk menahan diri.

Pembicaraan di Kairo, yang juga dihadiri oleh direktur Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (AS) William Burns, sejauh ini gagal mencapai terobosan untuk menghentikan perang.

“Gerakan (Hamas) tertarik untuk mencapai kesepakatan yang mengakhiri agresi terhadap rakyat kami. Meski begitu, posisi Israel tetap keras kepala dan tidak memenuhi satu pun tuntutan rakyat dan perlawanan kami,” terang Hamas dalam sebuah pernyataan menyusul proposal gencatan senjata terbaru, dikutip Reuters.