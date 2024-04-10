Advertisement
HOME NEWS JABAR

Bus Terguling di Km 98 Tol Cipali Sore Ini

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |19:29 WIB
Bus Terguling di Km 98 Tol Cipali Sore Ini
Kecelakaan bus di Tol Cipali (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah bus mengalami kecelakaan tunggal di kilometer (Km) 98 ruas Tol Cikopo - Palimanan (Cipali), Rabu (10/4/2024) pukul 17.52 WIB. Insiden ini beredar di media sosial (X).

Dari video pendek yang diunggah akun @infojawabarat_ terlihat bus terguling dan hampir menutupi sebagian ruas jalan. Belum diketahui sebab utama kecelakaan tersebut.

“BREAKING: Kecelakaan terjadi di Tol Cipali, KM 98, Subang pada Rabu (10/4/24) sore ini. Terlihat bus terguling dan menutupi sebagian ruas jalan,” demikian keterangan akun @infojawabarat_ .

Nampak bahwa penumpang bus sudah dievakuasi ke bahu jalan. Terlihat juga, petugas kepolisian telah berada di lokasi kejadian.

Berdasarkan video itu, kecelakaan lalu lintas tidak membuat kepadatan atau kemacetan. Justru volume kendaraan tergambar cukup landai. Hingga berita ini dinaiki, pihak kepolisian setempat belum memberikan informasi resminya.

Kecelakaan tunggal sebelumnya terjadi di Km Km 57 Tol Jakarta - Cikampek (Japek) pada Selasa (9/4/2024), pukul 14.58 WIB. Insiden melibatkan satu buah mobil kijang innova dengan kode polisi B 1532 VUH.

Halaman:
1 2
      
