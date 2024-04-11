Jalan Tol Bocimi Ruas Cigombong-Cibadak Siap Difungsikan Mulai 11 April 2024

Pascapenanganan darurat dan pembersihan lokasi pada Jalan Tol Bocimi Ruas Cigombong-Cibadak Km 64+600, Kementerian PUPR bersama pihak Kepolisian Resort (Polres) Sukabumi memastikan bahwa ruas tersebut dapat difungsikan untuk membantu mengurangi kepadatan lalu lintas selama masa Mudik Lebaran 2024.

Sesuai update informasi yang diterima dari Polres Sukabumi, arus dari arah Bogor-Cigombong-Cibadak menuju ke Sukabumi saat ini padat dan tengah dilakukan persiapan pembukaan lajur fungsionalnya.

BACA JUGA: Kementerian PUPR Targetkan Bendungan Tiga Dihaji di Sumsel Rampung Akhir 2024

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan, rencana dibuka sekitar pukul 12.00 WIB mulai dari Pintu Cigombong (KM 60) ke arah Pintu Cibadak/Parungkuda (KM 72)-Sukabumi.

"Dengan pertimbangan keselamatan, hanya satu lajur pada KM64+600 B yang dibuka fungsional untuk kendaraan Golongan 1, di mana pengaturan lalu lintasnya dilakukan sepenuhnya oleh Polres Sukabumi," kata Endra.