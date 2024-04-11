Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Jalan Tol Bocimi Ruas Cigombong-Cibadak Siap Difungsikan Mulai 11 April 2024

Aris Kurniawan , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |14:48 WIB
Jalan Tol Bocimi Ruas Cigombong-Cibadak Siap Difungsikan Mulai 11 April 2024
Foto: Kementerian PUPR
A
A
A

Pascapenanganan darurat dan pembersihan lokasi pada Jalan Tol Bocimi Ruas Cigombong-Cibadak Km 64+600, Kementerian PUPR bersama pihak Kepolisian Resort (Polres) Sukabumi memastikan bahwa ruas tersebut dapat difungsikan untuk membantu mengurangi kepadatan lalu lintas selama masa Mudik Lebaran 2024.

Sesuai update informasi yang diterima dari Polres Sukabumi, arus dari arah Bogor-Cigombong-Cibadak menuju ke Sukabumi saat ini padat dan tengah dilakukan persiapan pembukaan lajur fungsionalnya.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan, rencana dibuka sekitar pukul 12.00 WIB mulai dari Pintu Cigombong (KM 60) ke arah Pintu Cibadak/Parungkuda (KM 72)-Sukabumi.

"Dengan pertimbangan keselamatan, hanya satu lajur pada KM64+600 B yang dibuka fungsional untuk kendaraan Golongan 1, di mana pengaturan lalu lintasnya dilakukan sepenuhnya oleh Polres Sukabumi," kata Endra.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/340/3178233//mitra10_liburan_ke_eropa_shopvaganza-URgl_large.jpg
Belanja Kloset Ceramax, Menangkan Mobil Listrik hingga Liburan ke Eropa di Mitra10 Shopvaganza 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/11/3178187//goto_ekosistem_ride_hailing-QHKn_large.JPG
Patuhi Kebijakan, GoTo Dukung Langkah Presiden Dorong Ekosistem Ride Hailing yang Adil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/11/3178198//pgn_dukung_presiden_dan_wapres-Sdrh_large.jpeg
Setahun Prabowo-Gibran, PGN Dukung Visi Menuju Swasembada Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/12/3178148//shopee_jagoan_umkm_naik_kelas_logistic_race-l46f_large.jpg
Ketepatan dan Kecepatan Jadi Kunci Tantangan Logistic Race Episode 4 Shopee Jagoan UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/11/3178184//isf_chandra_asri-BTxU_large.jpg
Inisiatif Transisi Hijau Chandra Asri Group di Indonesia International Sustainability Forum 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/11/3178047//kemenimipas_pnbp-UvTr_large.jpeg
Kemenimipas Catat Kenaikan PNBP Signifikan pada 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement