Menlu Hossein Tuduh AS Beri Lampu Hijau kepada Israel untuk Serang Konsulat Iran di Suriah

IRAN – Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Hossein Amirabdollahian pada Senin (8/4/2024) menuduh Amerika Serikat (AS) memberikan “lampu hijau” kepada Israel untuk melakukan serangan terhadap gedung konsulatnya di Suriah yang menewaskan tujuh pejabat militer Iran termasuk dua jenderal.

Hossein menegaskan kembali janji Teheran bahwa mereka akan menanggapi serangan tersebut, yang secara luas disalahkan pada Israel, yang tampaknya menandakan peningkatan penargetan Israel terhadap pejabat militer Iran, yang mendukung kelompok militan yang memerangi Israel di Gaza, dan di sepanjang perbatasannya dengan Lebanon.

Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah dalam pidatonya pada Senin (8/4/2024) menegaskan kembali dukungan kelompok yang didukung Iran terhadap respons militer Teheran terhadap serangan yang menewaskan Jenderal Mohammad Reza Zahedi, seorang pejabat militer senior di Pasukan Quds Garda Revolusi Iran, dan memperburuk kekhawatiran akan meningkatnya perang ke seluruh Timur Tengah.

Sejak perang di Gaza dimulai enam bulan lalu, bentrokan meningkat antara Israel dan Hizbullah Lebanon. Hamas, yang menguasai Gaza dan menyerang Israel pada 7 Oktober, juga didukung oleh Iran, serta kelompok milisi Irak yang menargetkan pangkalan dan posisi militer AS di Suriah dan Irak.

Meskipun Israel secara teratur melakukan serangan yang menargetkan pejabat militer dan sekutu Iran, kematian Zahedi adalah pukulan paling signifikan bagi Teheran sejak pesawat tak berawak AS menargetkan dan membunuh Panglima Pasukan Quds Jenderal Qassim Soleimani pada tahun 2020 di Bagdad.

“Saya ingin mengatakan dengan suara yang sangat keras dari sini di Damaskus bahwa Amerika mempunyai tanggung jawab atas apa yang terjadi dan harus bertanggung jawab,” kata Amirabdollahian kepada wartawan di Damaskus saat ia bertemu dengan timpalannya dari Suriah, Faisal Mekdad, yang mengutuk serangan dan serangan Israel di Gaza.