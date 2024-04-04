Israel Serang Konsulat Iran di Suriah, Dubes Boroujerdi: Iran Tidak Diam, Pembalasan Akan Cerdas dan Tepat Sasaran

Israel serang konsulat Iran di Suriah, Dubes Boroujerdi: Iran tidak akan tinggal diam, pembalasan akan cerdas dan tepat sasaran (Foto: Okezone)

JAKARTA - Duta Besar (Dubes) Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi menegaskan Iran tidak pernah menginvasi atau menyerang negara mana pun. Namun jika Iran menjadi objek serangan, maka pihaknya tidak akan tinggal diam.

Seperti diketahui, konsulat Iran di Suriah hancur akibat serangan udara Israel mematikan. Pengawal Revolusi Iran mengatakan tujuh petugas tewas dalam serangan Israel terhadap gedung konsulat Iran di ibu kota Suriah, Damaskus. Brigjen Mohammad Reza Zahedi, komandan senior Pasukan Elit Quds, dan Brigjen Mohammad Hadi Haji-Rahimi, wakilnya, termasuk di antara korban tewas.

“Kami tidak akan diam, hanya saja pembalasan kami cerdas dan tepat sasaran,” terangnya saat media briefing bertema Hari Internasional Al-Quds di kediamannya di Jakarta, pada Rabu (3/4/2024) malam.

Iran akan mengambil langkah hukum politik dan internasional terkait masalah ini. Dia mengatakan masih ada langkah yang sedang dibahas pejabat tinggi dan keamanan di Iran.

Dia juga menyesalkan karena Barat tidak mengutuk serangan tapi malah meminta Iran tidak membalas serangan.

Dubes Boroujerdi menegaskan serangan ini menjadi bentuk kebiadaban terbaru yang dilakukan zionis Israel. Serangan ini juga dinilai menunjukkan Israel tak patuh terhadap nilai demokrasi dan nilai universal yang diakui semua negara di dunia internasional.