HOME NEWS INTERNATIONAL

Peringatan CIA: Iran Siap Serbu Israel dalam Waktu Dekat

Maruf El Rumi , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |13:38 WIB
Peringatan CIA: Iran Siap Serbu Israel dalam Waktu Dekat
Suasana kedutaan Iran di Damaskus yang menjadi sasaran rudal Israel. (Foto: AFP)
WASHINGTON - CIA atau Badan Intelijen Amerika Serikat memberikan peringatan kepada Israel terhadap kemungkinan serangan militer besar besaran Iran dalam waktu dekat bahkan bisa 48 jam mendatang. Aksi itu sebagai balasan terhadap serangan udara Israel yang menghancurkan konsulat Iran di Suriah yang menewaskan puluhan pejabat dan dua jenderal Iran.

AS yang merupakan sekutu dekat Israel tersebut khawatir serangan mematikan di Damaskus dapat memicu serangan baru terhadap pasukan Amerika oleh milisi yang didukung Iran di Irak dan Suriah. Kekhawatiran itu disampaikan Letjen Alexus Grynkewich, komandan tertinggi Angkatan Udara AS untuk Timur Tengah.

 "Dengan menyerang stasiun diplomatik Iran, eskalasi Israel telah menimbulkan kekhawatiran bahwa perang enam bulan melawan Hamas yang menghancurkan dapat meluas ke seluruh kawasan Timur Tengah dan sekitarnya," kata Grynkewich dikutip dari indiatvnews, Kamis (4/4/2024).

Serangan Israel yang dilakukan di ibu kota Suriah, Damaskus, menewaskan 12 orang, termasuk komandan senior Korps Garda Revolusi Islam Iran untuk Suriah dan Lebanon, seorang perwira milisi Hizbullah yang merupakan sekutu Iran di Lebanon. Dua jenderal yang tewas adala Mohammad Reza Zahedi, pejabat paling senior IRGC di Suriah, bersama dengan wakilnya Jenderal Mohammad Hadi Hajriahimi.

 Grynkewich mengatakan pernyataan Iran bahwa AS memikul tanggung jawab atas tindakan Israel dapat mengakhiri jeda serangan milisi terhadap pasukan AS yang telah berlangsung sejak awal Februari. Indikasi peningkatan eskalasi sudah terlihat saat pasukan AS yang berpangkalan di Suriah tenggara mencegat serangan drone, yang merupakan insiden pertama dalam dua bulan.

