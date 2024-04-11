Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Joe Biden Janjikan Dukungan Kuat untuk Israel Terkait Serangan Balasan Iran

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |18:33 WIB
Joe Biden Janjikan Dukungan Kuat untuk Israel Terkait Serangan Balasan Iran
Joe Biden janjikan dukungan kuat untuk Israel terkait serangan balasan Iran (Foto: Reuters)
WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Rabu (10/4/2024) menjanjikan dukungan “kuat” untuk Israel ketika Iran mengancam akan membalas serangan yang meratakan gedung konsulat Iran di Damaskus, Suriah dan menewaskan dua jenderal Garda Revolusi Iran.

Janji Biden ini muncul meskipun dia secara terbuka mengkritik Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu atas korban jiwa dalam kampanye Israel melawan Hamas, terutama setelah serangan yang menewaskan tujuh pekerja bantuan.

“Iran mengancam akan melancarkan serangan signifikan terhadap Israel,” kata Biden pada konferensi pers.

“Seperti yang saya katakan kepada Perdana Menteri (PM) Netanyahu, komitmen kami terhadap keamanan Israel terhadap ancaman dari Iran dan proksinya sangat kuat,” lanjutnya.

“Izinkan saya mengatakannya lagi dengan sangat kuat. Kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk melindungi keamanan Israel,” kata Biden, yang berbicara di samping PM Jepang Fumio Kishida.

Para pejabat AS telah menyuarakan kekhawatiran atas kemungkinan serangan yang akan segera terjadi terhadap kepentingan Israel setelah Israel pada tanggal 1 April menghancurkan gedung konsulat, menewaskan tujuh anggota Garda Revolusi elit Iran termasuk dua jenderal.

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei memperingatkan dalam pidatonya pada Rabu (10/4/2024) bahwa rezim jahat Israel harus dihukum dan akan dihukum.

