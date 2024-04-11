Mengenal Sosok Heldy Djafar, Wanita Cantik yang Jadi Cinta Terakhir Bung Karno

HELDY Djafar merupakan istri kesimbilan sekaligus cinta terakhir Presiden Soekarno. Lahir pada 11 Juni 1947, Heldy merupakan anak bungsu dari pasangan Hj Djafar dan Hajjah Hamiah.

Heldy tumbuh dalam keluarga yang religus dan sudah mengkhatamkan Alquran. Pada usia SMP, Heldy hijrah ke Jakarta menyusul kakaknya mencari ilmu. Ia bercita-cita menjadi desain interior.

Heldy belajar di Sekolah Guru Kepandaian Putri (SGKP) di Pasar Baru, Jakarta. Dia menimba ilmu memasak dan mengurus rumah tangga.

Memiliki paras cantik membuat Heldy cepat populer. Fotonya yang memakai busana khas Tenggarong lengkap dengan sanggul cepol di atas dan tusuk kembang goyang pernah menghiasi sampul majalah Pantjawarna. Heldy juga terpilih menjadi bagian dari barisan Bhinneka Tunggal Ika di Istana Negara dalam rangka penyambutan tim Piala Thomas pada 1964.