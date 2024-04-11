Hari Pertama Lebaran, Pantai Ancol Dipadati Wisatawan

JAKARTA - Di hari pertama Lebaran 2024 ini, masyarakat yang tinggal di kawasan sekitar Jakarta tampak memadati Taman Impian Jaya Ancol, khususnya di Pantai Ancol.

Sebagian besar masyarakat memilih untuk menghabiskan waktu bersama dengan sanak saudara dengan berekreasi di Pantai Ancol. Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, Rabu (10/4/2024), pada pukul 15.55, terlihat para pengunjung yang datang menghabiskan sore di tepi pantai sambil duduk-duduk dengan beralaskan karpet.

Pengunjung yang memadati Pantai Ancol datang dari berbagai kategori usia, mulai dari anak-anak hingga lansia pun tampak berekreasi di pantai ini. Meski begitu, sebagian besar pengunjungnya didominasi dengan keluarga muda.

BACA JUGA: Sebanyak Dua Ribu Warga Indonesia Rayakan Idul FItri di KBRI Bangkok

Adapun beberapa wisatawan asing yang menghabiskan sore dengan berjalan di pesisir pantai. Sementara itu, banyak anak-anak yang menghabiskan sore dengan berenang di Pantai Ancol, serta bermain pasir.

Tak cuma itu, para pengunjung pun tampak bermain perahu kano dan wahana perahu bebek kayuh. Meskipun matahari bersinar sangat terik, namun para pengunjung tampak tetap antusias untuk bermain wahana air.