Bejat! Sopir Travel Perkosa Penumpang di Manggarai, Korban Masih di Bawah Umur

MANGGARAI - Seorang anak di bawah umur, FF (15), diduga menjadi korban kebejatan seorang sopir travel trayek Borong-Ruteng, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Korban adalah seorang penumpang travel tujuan Ruteng, Kabupaten Manggarai. Ia menumpangi mobil pelaku berinisial G mulai dari Borong, Kabupaten Manggarai Timur.

Kasi Humas Kepolisian Resor (Polres) Manggarai, Ipda Made Budiarsa mengungkapkan, kasus tersebut sementara ditangani pihak Satreskrim.

"Laporan ditangani Unit PPA (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Manggarai)," ungkap Budiarsa, Rabu (10/4/2024).

Menurut laporan korban, terduga pelaku diketahui merupakan warga Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ipda Budiarsa menuturkan, peristiwa tersebut bermula saat korban menumpangi mobil pelaku dari Borong menuju Ruteng pada Jumat (5/4/2024).

Sesampai di Ruteng, pelaku tidak langsung menurunkan korban, tetapi malah terlebih dulu mengantar penumpang di luar Ruteng.

"Dari Borong korban tidak langsung diturunkan saat tiba di Ruteng. FF diajak oleh G untuk mengantar penumpang ke Cancar, lokasinya sekitar belasan kilometer dari Ruteng," tuturnya.

Dalam perjalanan pulang dari Cancar, G kemudian mengarahkan FF untuk menempati kursi depan. Saat itulah pelaku lalu melakukan aksinya dengan menyentuh paha korban.

"FF diperkosa dalam perjalanan pulang dari Cancar. Hanya ada G dan FF dalam mobil saat pulang dari Cancar," jelas Ipda Budiarsa.