Mantan Kapolda Jambi Irjen Pol Mukhlis Meninggal Dunia

Mantan Kapolda Jambi Irjen Muchlis AS meninggal dunia (Foto : Istimewa)

JAMBI - Kepolisian Daerah Daerah Jambi berduka. Mantan Kapolda Jambi Inspektur Jenderal Polisi (Purnawirawan) atau Irjen Pol (Purn) Muchlis AS meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara, Polda Jambi, Rabu 10 April 2024, sekira pukul 23.42 WIB.

Dari informasi yang beredar di grup WhatsApp, Kapolda Jambi tahun 2018 hingga 2020 meninggal dunia usai sakit yang dideritanya.

Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto menyebut almarhum adalah orang yang baik dan orang yang amanah dalam mengemban tugas.

Selama ini, sambungnya, almarhum menunjukkan dedikasi yang tinggi untuk kemajuan Jambi terutama saat menjabat sebagai Kapolda Jambi sejak 5 Januari 2018 hingga 3 Februari 2020.

“Pertama tentu kita merasa kehilangan putra terbaik Jambi, dan saya pribadi mewakili masyarakat Jambi turut berbelasungkawa dan semoga kebaikan-kebaikan dan seluruh amal perbuatan beliau diterima disisi Allah,” ujarnya, Kamis (11/4/2024).

Menurutnya, almarhum merupakan sosok yang baik, dan amanah.

"Banyak hal yang kita dari forkopimda lakukan bersama almarhum terutama saat beliau menjabat sebagai Kapolda Jambi, dan jiwa pemimpinnya, rasa mengayomi dan memajukan jambi ini patut kita jadikan tauladan bagi kita semuanya,” tambahnya.