Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mantan Kapolda Jambi Irjen Pol Mukhlis Meninggal Dunia

Azhari Sultan , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |11:50 WIB
Mantan Kapolda Jambi Irjen Pol Mukhlis Meninggal Dunia
Mantan Kapolda Jambi Irjen Muchlis AS meninggal dunia (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAMBI - Kepolisian Daerah Daerah Jambi berduka. Mantan Kapolda Jambi Inspektur Jenderal Polisi (Purnawirawan) atau Irjen Pol (Purn) Muchlis AS meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara, Polda Jambi, Rabu 10 April 2024, sekira pukul 23.42 WIB.

Dari informasi yang beredar di grup WhatsApp, Kapolda Jambi tahun 2018 hingga 2020 meninggal dunia usai sakit yang dideritanya.

Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto menyebut almarhum adalah orang yang baik dan orang yang amanah dalam mengemban tugas.

Selama ini, sambungnya, almarhum menunjukkan dedikasi yang tinggi untuk kemajuan Jambi terutama saat menjabat sebagai Kapolda Jambi sejak 5 Januari 2018 hingga 3 Februari 2020.

“Pertama tentu kita merasa kehilangan putra terbaik Jambi, dan saya pribadi mewakili masyarakat Jambi turut berbelasungkawa dan semoga kebaikan-kebaikan dan seluruh amal perbuatan beliau diterima disisi Allah,” ujarnya, Kamis (11/4/2024).

Menurutnya, almarhum merupakan sosok yang baik, dan amanah.

"Banyak hal yang kita dari forkopimda lakukan bersama almarhum terutama saat beliau menjabat sebagai Kapolda Jambi, dan jiwa pemimpinnya, rasa mengayomi dan memajukan jambi ini patut kita jadikan tauladan bagi kita semuanya,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176975/obituari-weVF_large.jpg
Kabar Duka, Bahauddin Thonti Anggota Wantim Partai Demokrat Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174847/gibran_rakabuming_raka-lBaf_large.jpg
Gibran Pimpin Upacara Pemakaman Istri Mantan Wapres Umar Wirahadikusumah di TMP Kalibata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/18/3172036/syeikh_abdul_aziz-Edvo_large.jpg
Syekh Abdul Aziz, Mufti Besar Arab Saudi Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163639/igk_manila-J9Nm_large.jpg
Profil IGK Manila, Bapak Wushu yang Membawa Timnas Indonesia Raih Emas di SEA Games 1991
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163631/igk_manila-I9ME_large.jpg
IGK Manila Meninggal Dunia, Tokoh Olahraga yang Dikenal Sebagai Bapak Wushu Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/337/3159341/suryadharma_ali-M5kp_large.jpg
Tangis Wardatul Asriah Pecah di Samping Jenazah Suryadharma Ali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement