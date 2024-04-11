Advertisement
HOME NEWS JATENG

Korban Kecelakaan Bus Rosalia Indah Dievakuasi ke RSI Kendal

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |11:33 WIB
Korban Kecelakaan Bus Rosalia Indah Dievakuasi ke RSI Kendal
Kecelakaan Bus Rosalia Indah (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

KENDAL - Kecelakaan lalu lintas menimpa Bus Rosalia Indah di Tol KM 370 pada Kamis (11/4/2024) pagi. Akibat kecelakaan itu, tujuh orang meninggal dunia dan belasan lainnya luka-luka.

Kapolres Batang, AKBP Nur Cahyo Ari Prasetyo menyebutkan, seluruh korban sudah dievakuasi ke RSI Kendal.

"Saat ini petugas kepolisian baik dari Polres Batang dan intansi terkait termasuk dari Jasa Raharja saat ini kita berada di RSI Kendal, melaksanakan kegiatan evakuasi, sudah selesai semua korban," kata Cahyo saat ditemui di RSI Kendal.

Sebelumnya, bus sarat penumpang Po. Rosalia Indah nomor polisi AD 7019 QA mengalami kecelakaan lalu lintas di Tol KM 370 Kabupaten Kendal, Kamis. Ada tujuh korban tewas dan 15 orang luka-luka pada insiden itu.

“Bus membawa 32 penumpang, 1 sopir dan 1 kondektur, total 34 orang (di dalam bus),” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto.

Insiden terjadi sekira pukul 06.35 WIB. Bus melaju dari barat ke timur alias dari arah Jakarta di lajur kiri.

Halaman:
1 2
      
