HOME NEWS JATENG

Bus Rosalia Indah Kecelakaan Tewaskan 7 Orang dan 15 Luka-Luka, Diduga Akibat Sopir Ngantuk

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |11:10 WIB
Bus Rosalia Indah kecelakaan tewaskan 7 orang (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Bus PO Rosalia Indah mengalami kecelakaan lalu lintas di Tol KM 370 Kabupaten Kendal, dengan terperosok ke parit, Kamis (11/4/2024). Akibatnya, tujuh orang tewas dan 15 luka-luka pada kecelakaan tersebut.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan, kecelakaan terjadi karena pengemudi diduga mengantuk sehingga bus keluar jalan.

"Insiden terjadi sekira pukul 06.35 WIB. Bus melaju dari barat ke timur alias dari arah Jakarta di lajur kiri," katanya melalui keterangan resminya, Kamis (11/4/2024).

"Sesampainya di lokasi yakni KM 370+200 jalur A pengemudi diduga mengantuk sehingga bus tersebut keluar jalan," sambungnya.

Stefanus mengatakan, bus masuk ke parit sepanjang 200 meter yang mengakibatkan tujuh orang tewas, sedangkan 15 lainnya mengalami luka-luka.

"15 orang mengalami luka-luka. (Sementara) jenazah (korban) dibawa ke RS Weleri Kendal," katanya.

