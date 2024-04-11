Kronologi Kecelakaan Bus Rosalia Indah di Tol Weleri Kendal Tewaskan 7 Orang

JAKARTA - Kecelakaan maut kembali terjadi di ruas tol, kali ini di Km 370 ruas A Tol Weleri, Kendal, Jawa Tengah, pukul 06.30 WIB, Kamis (11/4/2024). Sebanyak tujuh orang tewas akibat kecelakaan tersebut.

Informasi yang diperoleh, sopir bus mengaku bergerak dari arah barat ke timur di lajur kiri. Sesampainya di KM 370 + 200 jalur A pengemudi mengantuk sehingga bus keluar dari jalan masuk ke parit sepanjang 200 meter.

Adapun kecelakaan tersebut menewaskan tujuh orang., salah satunya kondektur yang masih terjepit. Adapun jumlah total korban 34 orang dengan kondisi 15 luka ringan dan 12 orang lainnya berhasil selamat. Korban meninggal dibawa ke RSI Weleri.

Tubuh kondektur bus tersebut masih terjepit dalam dalam proses evakuasi.

(Qur'anul Hidayat)