Kecelakaan Maut Bus Rosalia Indah di Tol Weleri Kendal, 7 Orang Tewas

JAKARTA - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Km 370 ruas A Tol Weleri, Kendal, Jawa Tengah, Kamis (11/4/2024) pagi. Kecelakaan tersebut menewaskan tujuh orang.

Informasi yang diterima Okezone, bus berpelat nomor AD 7919 OA itu kecelakaan pukul 06.35 WIB. Sebanyak tujuh orang meninggal dunia dengan posisi satu korban meninggal yakni kondektur masih terjepit. Korban meninggal dibawa ke RSI Weleri.

BACA JUGA:

Adapun jumlah total korban 34 orang dengan kondisi 15 luka ringan dan 12 orang lainnya berhasil selamat.

Adapun pengakuan pengemudi, bus bergerak dari arah barat ke timur di lajur kiri. Sesampainya di KM 370 + 200 jalur A pengemudi mengantuk sehingga bus keluar dari jalan masuk ke parit sepanjang 200 meter.

(Qur'anul Hidayat)