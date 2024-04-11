Advertisement
HOME NEWS JATENG

Kecelakaan Bus Rosalia Tewaskan 7 Penumpang, Total 34 Orang di Dalamnya

Eka Setiawan , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |11:22 WIB
Kecelakaan Bus Rosalia Tewaskan 7 Penumpang, Total 34 Orang di Dalamnya
Bus Rosalia Indah (Foto: Instagram Laksanabus)
A
A
A

SEMARANG - Bus Rosalia Indah bernomor polisi AD 7019 QA mengalami kecelakaan di KM 370 Tol Kendal, Jawa Tengah, Kamis (11/4/2024). Selain tujuh korban tewas, terdapat 15 penumpang lainnya mengalami luka-luka.

Di dalam bus tersebut, total ada 34 orang di dalamnya, termasuk satu sopir dan satu kondektur.

“Semua korban meninggal dunia adalah penumpang bus,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto.

Stefanus menjelaskan, kecelakaan terjadi pada sekira pukul 06.35 WIB. Bus yang melintas dari arah Jakarta tiba-tiba keluar jalur berujung masuk ke parit.

“Bus masuk parit sepanjang 200 meter,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
