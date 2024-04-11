Advertisement
HOME NEWS JATENG

Tragedi Kecelakaan Bus Rosalia, Polisi: 7 Korban Tewas karena Terlempar dan Terjepit

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |15:52 WIB
Tragedi Kecelakaan Bus Rosalia, Polisi: 7 Korban Tewas karena Terlempar dan Terjepit
Dirlantas Polda Jateng Kombes Sonny Irawan (Foto: Nur Khabibi)
KENDAL - Dirlantas Polda Jawa Tengah (Jateng) Kombes Sonny Irawan menyatakan, korban meninggal dunia dari kecelakaan Bus PO. Rosalia Indah di Tol KM 370 Batang-Semarang disebabkan karena terlempar dan terjepit.

Hal itu ia sampaikan saat konferensi pers kecelakaan di KM 370 yang juga dihadiri Kakorlantas Polri, Irjen Aan Suhanan di RSI Weleri, Kendal.

"Sebagian besar penumpang itu yang meninggal dunia ada yang terlempar dan dua yang terjepit," kata Sonny, Kamis (11/4/2024).

Berdasarkan laporan Kasatlantas, Sonny menyebutkan titik awal olengnya bus jurusan Bekasi-Surabaya itu di KM 370+50.

"Kasatlantas itu melaporkan bahwa titik tumbur pertama kali 370 poin 50, kemudian titik akhirnya di 370+200. Nah 370 itu posisi mobil (bus) sudah pada posisi miring," ujarnya.

Menurutnya, saat ini proses evakuasi korban dan badan bus sudah selesai. Dalam evakuasi korban, ia menyebutkan sempat ditarik ke belakang karena terhalang pembatas jalan.

"Kendaraan tersebut kita dorong ke belakang, karena kebetulan ada pembatas jalan dan kita dorong ke belakang dan kita angkut untuk melakukan evakuasi korban yang lain," uajrnya.

