Polri Olah TKP Kecelakaan Bus Rosalia Indah, Kerahkan Tim TAA

JAKARTA - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Irjen Aan Suhanan mengungkap, pihaknya telah menurunkan tim Traffic Accident Analysis (TAA) Polda Jawa Tengah untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kecelakaan Bus Rosalia Indah di KM 370 Tol Batang-Semarang.

"Olah TKP sedang berlangsung dari tim TAA Polda Jateng dan Polres untuk menentukan penyebab peristiwa kejadian kecelakaan itu," katanya saat meninjau langsung lokasi kejadian bersama Dirut PT. Jasa Raharja Rivan Purwantono, Kamis (11/4/2024).

Aan menjelaskan, fakta di lapangan tidak ditemukan jejak rem. Dugaan awal peristiwa nahas itu, kata Aan, terjadi akibat sopir bus mengantuk.

"Fakta di lapangan ini belum ditemukan jejak rem kemudian keterangan dari saksi terutama pengemudi bus ini keterangannya dari awal sedang lelah. Artinya kemungkinan terjadi micro sleep di TKP sehingga terjadi kecelakaan tunggal," katanya.

Di sisi lain Aan mengungkap, empat dari tujuh korban tewas akibat kecelakaan tersebut sudah dapat teridentifikasi, sementara 13 orang luka-luka tengah menjalani perawatan.

"Untuk korban meninggal dunia selebihnya sudah bisa diidentifikasi ada 4 yang sudah dikonfirmasi dengan keluarga sedangkan 3 masih dalam proses identifikasi," katanya.

(Angkasa Yudhistira)