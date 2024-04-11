Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Armada Rosalia Indah yang Kecelakaan di KM 370 Ternyata Bus Pengganti

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |13:21 WIB
Armada Rosalia Indah yang Kecelakaan di KM 370 Ternyata Bus Pengganti
Bus Rosalia Indah kecelakaan tewaskan 7 orang (Foto : Istimewa)
KENDAL - Armada Rosalia Indah dengan nomor polisi AD 7019 QA yang mengalami kecelakaan lalu lintas di Tol KM 370 Kabupaten Kendal, Kamis (11/4/2024) pagi, ternyata bus pengganti.

Hal itu diungkapkan oleh Kakorlantas Polri, Irjen Aan Suhanan. Ia berkata, pengelola sempat mengganti bus di KM 227. Pasalnya, ada kerusakan pada bus utama.

"Tadi diganti di KM227 ya. Itu ada kerusakan, jadi lapor ke PO kemudian ada penggantian," tutur Aan dalam konfremsi pers di RSI Kendal, Jawa Tengah, Kamis (11/4/2024).

Kendati demikian, Aan berkata, petugas yang mengoperasikan bus tak turut diganti. "Tetapi untuk driver atau pengemudinya ini tidak berganti," ucap Aan.

Atas kecelakaan tersebut, Aan mengimbau pada pihak pengelola jasa angkutan umum bisa menyediakan pengemudi cadangan di dalam bus. Ia juga mengingatkan agar para pengemudi bisa beristirahat.

"Untuk angkutan umum, bus dan sebagainya yang jarak jauh, siapkan sopir cadangan. Pastikan 4 jam (berkendara) maksimal itu istirahat paling sedikit 30 menit," kata Aan.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
