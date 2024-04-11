4 Korban Meninggal Kecelakaan Bus Rosalia Indah Sudah Diidentifikasi

KENDAL - Sebanyak empat dari korban meninggal dunia dari kecelakaan tunggal Bus PO Rosalia Indah telah berhasil diidentifikasi dengan pihak keluarga. Sementara tiga korban lainnya, polisi belum mengidentifikasi keluarganya.

"Korban meninggal yang sudah terkonfirmasi dengan keluarga ini ada 4. Yang belum terkonfirmasi, kalau identifikasi berarti sudah ada daftar manifest. Namun kita belum konfirmasi ke keluarga, ada 3," kata Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Aan Suhanan saat jumlah pers di RSI Weleri, Jawa Tengah, Kamis (11/4/2024).

Dari jumlah korban yang meninggal, Aan mengatakan, sebanyak 4 orang berjenis kelamin perempuan. Sementara tiga korban lainnya merupakan laki-laki. Dari 4 korban perempuan, kata Aan, ada 2 korban yang masih anak-anak.

"4 perempuan, 3 laki-laki. Perempuan itu ada 2 anak-anak, ada anak 3 tahun, yang satu kurang lebih 1 tahun," terang Aan.

Sebelumnya, kecelakaan tunggal melibatkan Bus Rosalia Indah berpelat nomor AD 7019 QA di Km 370 Tol Pemalang-Batang, tepatnya di Kabupaten Kendal, Kamis (11/4/2024) pagi. Insiden itu, merenggut nyawa tujuh orang penumpangnya.

Penyebab kecelakaan maut ini diduga karena sopir PO Bus Rosalia Indah mengantuk saat mengemudi. Akibatnya, saat bus yang membawa 32 penumpang itu melaju dari arah Jakarta di lajur kiri, bus keluar jalur di Km 370+200.

(Angkasa Yudhistira)