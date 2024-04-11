Rest Area KM 102 Tol Cipali Diserbu Pemudik, Disebut Paling Lengkap dan Adem

JAKARTA - Rest area KM 102 di ruas Tol Cikopo - Palimanan (Cipali) menjadi lokasi yang banyak disinggahi masyarakat atau pemudik sebagai tempat beristirahat sejenak. Lokasinya sangat strategis karena berada tepat di KM 102 atau jalur yang menghubungkan Jakarta dengan beberapa wilayah di Pulau Jawa, seperti Jawa Barat (Cirebon dan Bandung) dan Jawa Tengah.

Memang terdapat beberapa rest area dengan tipe yang berbeda di Tol Cipali. Lantaran panjang ruas tolnya mencapai 116 kilometer, pihak pengelola pun menyediakan rest area dengan tipe A, B dan parking bay.

Rest area 102 masuk kategori tipe A. Di lokasi ini terdapat berbagai fasilitas umum yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat atau para pemudik ketika beristirahat.

Sejauh pengamatan MNC Portal, rest area arah Palimanan ini cukup luas dan lengkap karena menyediakan sejumlah fasilitas umum.

Di antaranya, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), parkiran yang luas, musala, pujasera atau foodcourt, ATM, toilet umum, ritel modern, layanan kesehatan, bengkel siaga, hingga posko keamanan.

Lantas, rest area Km 102 jadi favorit pemudik?

Guntur (42) salah satu pemudik tujuan Kertajati, Jawa Barat, mengaku bahwa rest area Km 102 menjadi tempat favorit dirinya dan keluarga untuk beristirahat sejenak. Menurutnya, kawasan ini cukup komplit untuk disinggahi.

“Kalau dari arah Cikampek sampai ke arah Jawa ini favoritnya sih karena komplit di sini. Fasilitasnya, restonya, sama parkirannya lebih luang lah dari yang di belakang (rest area lainnya),” ujar Guntur saat ditemui MNC Portal di lokasi, Kamis (11/4/2024).

Tak hanya itu, rest area 102 juga dirasakan sejuk. Hal ini sanada dengan kawasan tersebut yang memang dipadati ratusan pepohonan rindang di antara beberapa bangunan.

“102 selepas 54 ya (rest area), itu buat kami lebih sejuk sih, banyak pohon. Kemudian tadi fasilitasnya lengkap, dan pastinya menghindari dua rest area kan lebih terbuka ya. Dari arah Cikampek, 54, 86, jadi ada dua rest area mereka parkir di sana, kita parkit di sini, lebih luas lah,” papar dia.