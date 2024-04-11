Advertisement
HOME NEWS JATENG

Petugas Evakuasi Kecelakaan Bus Rosalia Indah di KM370, Jalur Arah Semarang Lancar

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |13:32 WIB
Petugas Evakuasi Kecelakaan Bus Rosalia Indah di KM370, Jalur Arah Semarang Lancar
Proses evakuasi kecelakaan Bus Rosalia Indah (Foto: Istimewa)
A
A
A

 

SEMARANG - Kecelakaan tunggal Bus Rosalia Indah di KM 370 + 200 A arah Semarang Ruas Jalan Tol Batang-Semarang pada Kamis (11/4/2024) tak berimbas pada kepadatan kendaraan. Hal tersebut karena petugas merespons cepat dalam melakukan evakuasi kecelakaan tersebut.

PT. Jasa Marga Semarang Batang selaku pengelola tol melalui Direktur Utamanya, Nasrullah, menjelaskan kronologi kecelakaan tunggal tersebut.

"Bus melaju dari arah Barat menuju ke arah Timur diduga pengemudi mengantuk sehingga bus keluar jalur masuk ke parit sejauh sekitar 200 meter. Posisi akhir Bus Rosalia Indah berada di parit," kata Nasrullah dalam keterangan resminya.

Petugas Jasa Marga juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam melakukan penanganan dan evakuasi terhadap kejadian tersebut.

Terpantau sampai dengan saat ini, kondisi lalu lintas kendaraan di Jalan Tol Ruas Batang Semarang ramai lancar kedua arah.

"PT Jasamarga Semarang Batang memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan atas kejadian ini, diimbau kepada pengguna jalan agar tetap berhati-hati, pastikan kondisi kendaraan laik jalan. Jika lelah dapat beristirahat di tempat yang telah disediakan," kata Nasrullah.

(Angkasa Yudhistira)

      
