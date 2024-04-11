Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Jasa Raharja Percepat Pemberian Santunan Korban Kecelakaan Bus Rosalia Indah

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |15:12 WIB
Jasa Raharja Percepat Pemberian Santunan Korban Kecelakaan Bus Rosalia Indah
Dirut Jasa Raharja Rivan A Purwantono (Foto: Achmad Al fiqri)
A
A
A

KENDAL - Direktur Utama PT Jasa Raharja, Rivan A Purwantono menyampaikan bela sungkawa terhadap korban kecelakaan lalu lintas di KM 370 ruas tol Semarang-Batang. Pihaknya menegaskan bakal mempercepat pemberian santunan kepada para korban.

Rivan berkata, pemberian santunan akan dilakukan terlebih dahulu kepada korban meninggal dunia yang telah diidentifikasi dan pihak keluarga sudah berhasil dihubungi. Dari tujuh korban meninggal dunia, kata Rivan, ada empat korban yang telah berhasil diidentifikasi dan dihubungi ahli warisnya.

"Tiga lainnya sudah bisa dikontak tetapi dipastikan. Dan kami pastikan dari empat (korban meninggal dunia) ini tidak lama ya, enggak lebih dari 1 jam kita konfirmasi dan kita serahkan kepada keluarganya," ucap Rivan saat jumpa pers di RSI Kendal, Jawa Tengah, Kamis (11/4/2024).

Rivan menambahkan, santunan yang akan diberikan sebesar Rp50 juta untuk ahli waris korban meninggal. Pihaknya akan mempercepat pemberian santunan tersebut kepada ahli waris, terkhusus empat korban meninggal dunia yang telah diifentifikasi.

"Santunan yang diberikan ini untuk meninggal dunia adalah langsung diberikan Rp50 juta kepada ahli waris, dan langsung transfer. Jadi yang 4 ini tidak lama ya," tuturnya.

Sementara itu, lanjut Rivan, 17 korban luka-luka telah mendapat penanganan dari RSI Kendal. Sejak kali pertama tiba, sambungnya, korban luka-luka langsung mendapat tindakan di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

"Semua sudah dilakukan tindakan, dan sudah selesai. Tentunya, semua sudah dilakukan perawatan, jaitan dan sebagainya, mereka sekarang lagi, ada sebagian lagi trauma healing ya, sebagian anak-anak," kata Rivan.

Halaman:
1 2
      
