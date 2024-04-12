Kabupaten Lebak Diguncang Gempa M2,4 dan Pohon Tumbang

LEBAK - Gempa 2,4 Magnitudo mengguncang wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Jumat (12/4/2024). Lokasinya 6.66 Lintang Selatan - 105.82 Bujur Timur 20 Kilometer Barat Laut Muara Binuangeun dengan kedalaman 105 Kilometer.

Getaran gempa dilaporkan tidak terasa oleh masyarakat sekitar. Begitupun dampak kerusakan yang ditimbulkan.

"Tidak terasa, berikut dampak kerusakan juga tidak ada,"kata Admin Forum Komunikasi Lebak Selatan, Wildan Hidayatullah saat dihubungi.

Berbarengan dengan hal tersebut, pohon tumbang terjadi di Desa Narimbang Mulya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak setelah diguyur hujan disertai angin kencang.

Pohon tua tersebut tumbang dan melintang di tengah jalan menuju Pasar PKL Kandang Sapi. "Anggota lagi ke lokasi untuk melakukan evakuasi, kondisi cuaca di Rangkasbitung memang hujan deras,"kata Kepala Pelaksana BPBD Lebak, Febby Rizki Pratama saat dihubungi.

Akibat adanya pohon tumbang, lanjut Febby, sementara arus lalulintas menuju Pasar Kandang Sapi ditutup sementara selama proses evakuasi.

(Khafid Mardiyansyah)