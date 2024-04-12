H+2 Lebaran, Banjir Rendam 789 Rumah Warga di Lampung

JAKARTA - Sebanyak 789 rumah warga terendam banjir di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Jumat (12/4/2024). Berdasarkan laporan Pusdalops BNPB banjir dipicu oleh intensitas curah hujan yang tinggi terjadi pukul 02:00 WIB yang menyebabkan sejumlah wilayah terdampak banjir meliputi Kelurahan Pesawahan di Kecamatan Teluk Betung.

Kemudian, Kelurahan Gedung Pakuan dan Pesawahan di Kecamatan Teluk Betung Selatan. Kelurahan Bakung dan Olok Gading di KecamatanTeluk Betung Barat.

"Dampak banjir sebanyak 789 KK terdampak, dilaporkan tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangannya, Jumat (12/4/2024).

Sementara itu, berdasarkan Informasi dari BPBD Kota Bandar Lampung, Jumat 12 April, banjir di sejumlah wilayah kota Bandar Lampung berangsur surut. Penanganan banjir Tim Satgas BPBD Kota Bandar Lampung melakukan upaya evakuasi pada warga yang rumahnya terendam, dan pengeringan banjir dengan pompa.

Prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi klimatologi dan Geofisika (BMKG) wilayah Kota Bandar Lampung pada Sabtu 13 April kondisi cuaca pada siang hari berawan dan sore hari hujan sedangkan pada Minggu 14 April kondisi cuaca berawan siang harinya, pada sore cuaca hujan disertai petir.

"Antisipasi terjadinya banjir akibat faktor cuaca. BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat agar waspada untuk warga yang mendiami wilayah lereng dan rawan banjir bila terjadi hujan dengan intensitas tinggi lebih dari satu jam agar segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman," tuturnya.

(Arief Setyadi )