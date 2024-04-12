Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Mitos Arwah Kakak Beradik Saedah-Saeni di Balik Fenomena Penyapu Koin Jembatan Sewo Indramayu

Andrian Supendi , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |00:06 WIB
Mitos Arwah Kakak Beradik Saedah-Saeni di Balik Fenomena Penyapu Koin Jembatan Sewo Indramayu
Penyapu koin di Jembatan Sewo Indramayu (Foto: Andrian Supendi)
A
A
A

INDRAMAYU - Jalur Pantai Utara (Pantura), Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menjadi salah satu rute perjalanan mudik langganan setiap tahunnya, yang dilintasi ribuan pemudik dari sejumlah daerah.

Terdapat kesan tersendiri bagi pemudik jika melintasi jalur itu, salah satunya adalah adanya tradisi penyapu koin di Jembatan Sewo wilayah Kecamatan Sukra, tepatnya di perbatasan Indramayu dengan Subang.

Di sana, warga berjejer menunggu pengendara motor yang memberi sedekah dengan cara melempar uang koin di Jembatan Sewo, lalu warga pun mengambilnya dengan cara disapu.

Walau aksi mengambil uang sedekah menggunakan sapu tersebut dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan, terutama saat arus mudik dan balik, namun sepertinya warga setempat serta pengendara yang sering melintas di jalur tersebut menganggap itu hal yang biasa dan susah untuk dihilangkan, karena sudah menjadi tradisi turun temurun.

Jumlah penyapu koin itu pun semakin banyak seiring dengan peningkatan volume kendaraan saat arus mudik dan balik pada Lebaran 2024 ini.

Diketahui dari berbagai sumber, kebiasaan para pengendara melempar koin tidak lepas dari mitos sungai di bawah Jembatan Sewo yang disebut sebagai tempat tinggal arwah kakak beradik Saedah-Saeni yang melegenda karena hidup keduanya berakhir di sungai tersebut.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/612/3034766/ayam_berkokok-GnvZ_large.jpg
3 Arti Ayam Berkokok Jam 1 Malam Menurut Primbon dan Mitos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/337/3022814/ramalan-prabu-jayabaya-tentang-banjir-bandang-menenggelamkan-pulau-jawa-mz8JoRqovY.jpg
Ramalan Prabu Jayabaya tentang Banjir Bandang Menenggelamkan Pulau Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/519/3019341/mata-air-bertuah-di-candi-sumberawan-malang-konon-bisa-sembuhkan-penyakit-hingga-naik-jabatan-dmEUxmqSg3.jpg
Mata Air Bertuah di Candi Sumberawan Malang, Konon Bisa Sembuhkan Penyakit hingga Naik Jabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/337/3016874/ramalan-ronggowarsito-berakhirnya-zaman-kalabendu-munculnya-pemimpin-bersenjata-dzikir-UOb6WSOWDv.jpg
Ramalan Ronggowarsito: Berakhirnya Zaman Kalabendu, Munculnya Pemimpin Bersenjata Dzikir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008800/rentetan-ramalan-jayabaya-dari-zaman-penderitaan-hingga-kemakmuran-j59uwvA6X3.jpg
Rentetan Ramalan Jayabaya dari Zaman Penderitaan hingga Kemakmuran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/337/3004895/ramalan-jayabaya-menguak-20-misteri-tanda-tanda-kiamat-n2p9E3RsNi.jpg
Ramalan Jayabaya Menguak 20 Misteri Tanda-Tanda Kiamat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement