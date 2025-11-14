Longsor Terjang Cilacap, 2 Orang Meninggal dan 21 Lainnya Dalam Pencarian

CILACAP - Bencana longsor yang melanda Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Kamis malam menyebabkan dua orang meninggal dan 21 lainnya masih dalam pencarian. Peristiwa longsor dipicu hujan deras di wilayah tersebut dalam waktu cukup lama.

Tingginya curah hujan menyebabkan tanah longsor dan menimpa rumah warga. Tiga desa terdampak adalah Dusun Cibeunying, Cibaduyut, dan Tarakan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap dan tim pencarian dan pertolongan (SAR) gabungan turun ke lokasi guna melakukan evakuasi warga.

"Hingga Jumat (14/11) pukul 03.00 WIB, tim gabungan telah mengevakuasi korban dengan rincian 23 orang selamat, 3 orang luka ringan, dan dua orang meninggal dunia. Sementara itu, 21 orang masih dalam pencarian," ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/11/2025).

Aam sapaan Abdul Muhari mengungkapkan tim reaksi cepat sementara mencatat kerugian materil meliputi 12 unit rumah rusak dan 16 unit rumah terancam.