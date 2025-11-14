Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Longsor Terjang Cilacap, 2 Orang Meninggal dan 21 Lainnya Dalam Pencarian

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |08:11 WIB
Longsor Terjang Cilacap, 2 Orang Meninggal dan 21 Lainnya Dalam Pencarian
Tim penyelamat gabungan tengah berjuang mencari korban longsor/Foto: BPBD Cilacap
A
A
A

CILACAP - Bencana longsor yang melanda Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Kamis malam menyebabkan dua orang meninggal dan 21 lainnya masih dalam pencarian. Peristiwa longsor dipicu hujan deras di wilayah tersebut dalam waktu cukup lama.

Tingginya curah hujan menyebabkan tanah longsor dan menimpa rumah warga. Tiga desa terdampak adalah Dusun Cibeunying, Cibaduyut, dan Tarakan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap dan tim pencarian dan pertolongan (SAR) gabungan turun ke lokasi guna melakukan evakuasi warga.

"Hingga Jumat (14/11) pukul 03.00 WIB, tim gabungan telah mengevakuasi korban dengan rincian 23 orang selamat, 3 orang luka ringan, dan dua orang meninggal dunia. Sementara itu, 21 orang masih dalam pencarian," ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/11/2025).

Aam sapaan Abdul Muhari mengungkapkan tim reaksi cepat sementara mencatat kerugian materil meliputi 12 unit rumah rusak dan 16 unit rumah terancam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3184916/longsor-EiM4_large.jpg
Longsor Banjarnegara: 10 Orang Meninggal, 18 dalam Pencarian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184670/longsor-3tuQ_large.jpg
Update Longsor Banjarnegara: 3 Orang Meninggal, 25 Lainnya Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184422/longsor-5TBv_large.jpg
Longsor di Cilacap, 18 Korban Meninggal Ditemukan dan 5 Masih Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/340/3184195/longsor-hfrB_large.jpg
27 Orang Hilang dan 2 Tewas Akibat Longsor di Banjarnegara, Ini Daftar Namanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/340/3184120/longsor-sHZ7_large.jpg
2 Orang Tewas Akibat Longsor Terjang Desa di Banjarnegara, Warga Berlarian ke Daerah Perbukitan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/340/3183980/longsor-7zjg_large.jpg
Longsor Cilacap, Dua Korban Meninggal Kembali Ditemukan Tim SAR
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement